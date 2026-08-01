Πάτρα: Χειροπέδες σε άνδρα για ενδοοικογενειακή βαριά σωματική βλάβη και όπλα

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουλίου στην Πάτρα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος του συλληφθέντος εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πατρών.

Το ένταλμα αφορά τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βαριάς σωματικής βλάβης, της ενδοοικογενειακής απειλής, της διακεκριμένης περίπτωσης κατοχής και οπλοφορίας πυροβόλου όπλου, της οπλοχρησίας, καθώς και της παράνομης οπλοφορίας πυρομαχικών.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.