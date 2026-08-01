Η φωτιά της Αιγιάλειας «έπνιξε» την Πάτρα στον καπνό και την στάχτη- «Χάθηκαν» Γέφυρα και Παλιοβούνα- ΦΩΤΟ

Έντονη είναι πλέον η παρουσία καπνού και στάχτη σε ολόκληρη την Πάτρα, με αναφορές να κάνουν λόγο ακόμα και για το Νότιο Πάρκο, καθώς οι άνεμοι μεταφέρουν προς την πόλη το πυκνό νέφος από τη μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Νεραντζιών Αιγιάλειας.

Η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, ενώ στάχτες πέφτουν σε αρκετές συνοικίες, ακόμη και σε μεγάλη απόσταση από το πύρινο μέτωπο. Η μυρωδιά του καμένου είναι έντονη και η ορατότητα έχει περιοριστεί σημαντικά.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από το παραλιακό μέτωπο και το Ρίο. Η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου έχει σχεδόν «χαθεί» πίσω από το πυκνό πέπλο καπνού, ενώ δεν διακρίνεται ούτε η Παλιοβούνα στην απέναντι ακτή, η οποία υπό κανονικές συνθήκες είναι ευδιάκριτη από πολλά σημεία της Πάτρας.

Ο καπνός που έχει καλύψει την πόλη προέρχεται από τη μεγάλη πυρκαγιά της Αιγιάλειας και δεν συνδέεται, με νέο μέτωπο μέσα ή κοντά στην Πάτρα.

Την ίδια ώρα, η επιχείρηση κατάσβεσης στις Νεραντζιές συνεχίζεται με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Οι άνεμοι δυσκολεύουν τόσο τον περιορισμό της φωτιάς όσο και τις υδροληψίες των πυροσβεστικών αεροσκαφών από τη θάλασσα. Λόγω του έντονου κυματισμού, τα αεροσκάφη αναγκάζονται να φτάνουν μέχρι τη λίμνη Τριχωνίδα για να ανεφοδιαστούν με νερό.

Οι πολίτες και κυρίως όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι έγκυες είναι σκόπιμο να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την έντονη δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους.

Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΥ συστήνουν, όταν ο καπνός είναι έντονος, την παραμονή σε κλειστούς χώρους, με πόρτες και παράθυρα κλειστά, καθώς και την αποφυγή εισόδου εξωτερικού αέρα από συστήματα κλιματισμού. Σε περίπτωση εμφάνισης δύσπνοιας, ζάλης ή έντονου βήχα απαιτείται επικοινωνία με γιατρό.