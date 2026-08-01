Πότε θα υποχωρήσουν οι ισχυροί άνεμοι- Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Σταδιακή εξασθένηση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει και σε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Όπως επισημαίνει, η υποχώρηση των βοριάδων, ένα συνηθισμένο φαινόμενο του ελληνικού καλοκαιριού, θα επιτρέψει στον υδράργυρο να κινηθεί ανοδικά. Παρόλα αυτά, τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν την έλευση καύσωνα, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν σε φυσιολογικά ή ελαφρώς υψηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κολυδά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Καλημέρα σας και καλό μήνα! Η σταδιακή εξασθένηση των ανέμων θα αποτελέσει ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες. Όπως συμβαίνει συχνά στο ελληνικό καλοκαίρι, η υποχώρηση των βοριάδων θα επιτρέψει στη θερμοκρασία να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Ωστόσο, με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, δεν διαφαίνονται συνθήκες καύσωνα, αλλά θερμοκρασίες που θα κυμανθούν σε φυσιολογικά έως λίγο υψηλότερα για την εποχή επίπεδα. Παρακολουθήστε καθημερινά την 10ήμερη τάση του καιρού μέσα από το kolydas.eu, ώστε να έχετε έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση για την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και τις πιθανές μεταβολές των επόμενων ημερών. Καλή συνέχεια και καλό μήνα σε όλους!»