Βελιγράδι: Ρωσίδα μοντέλο βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα- Συνελήφθη 25χρονος Τούρκος

Εξελίξεις υπάρχουν στη μυστηριώδη υπόθεση της δολοφονίας μιας Ρωσίδας που συγκλονίζει το Βελιγράδι, καθώς η σορός της 28χρονης Λιουντμίλα Τούρκοβα εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κανάλι της σερβικής πρωτεύουσας.

Έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή της, οι αρχές βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο εύρημα, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε έναν 25χρονο Τούρκο, ο οποίος κρατείται ως ύποπτος. Οι αστυνομικοί ανέσυραν τη βαλίτσα από το κανάλι και διαπίστωσαν πως στο εσωτερικό της βρισκόταν το σώμα της 28χρονης Λιουντμίλα Τούρκοβα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Ο βασικός ύποπτος, ένας 25χρονος Τούρκος με τα αρχικά Κ.Ε., εντοπίστηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Βελιγραδίου τη στιγμή που, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, επιχειρούσε να εγκαταλείψει τη Σερβία. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δολοφονία να διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 26ης Ιουλίου, ενώ ως πιθανός τόπος του εγκλήματος ερευνάται ένα νοικιασμένο διαμέρισμα στη συνοικία Μπόρτσα.

Ο 25χρονος παραμένει υπό κράτηση ως ύποπτος, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη χωρίς να έχει εκδοθεί ακόμη δικαστική απόφαση για την ενοχή του. Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση διαδραματίζουν τα βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος. Σε ένα από τα πλάνα φαίνονται η Λιουντμίλα Τούρκοβα και ο 25χρονος να περπατούν μαζί προς το διαμέρισμα.

Σε μεταγενέστερη καταγραφή, ο άνδρας εμφανίζεται μόνος του, σέρνοντας ένα μεγάλο αντικείμενο καλυμμένο με σεντόνι. Οι αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για τη βαλίτσα στην οποία βρέθηκε η άτυχη 28χρονη. Το συγκεκριμένο οπτικό υλικό ερευνάται καρέ καρέ, καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούν να αποσαφηνίσουν το χρονικό των κινήσεων του υπόπτου και τη διαδρομή μέχρι το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός.

Η Λιουντμίλα Τούρκοβα καταγόταν από την Αγία Πετρούπολη και είχε ταξιδέψει στο Βελιγράδι για διακοπές διάρκειας δύο εβδομάδων. Στις 25 Ιουλίου ενημέρωσε συγγενικά της πρόσωπα ότι θα συναντούσε φίλους σε νυχτερινό κέντρο της σερβικής πρωτεύουσας. Από εκείνο το βράδυ χάθηκαν τα ίχνη της.

Λίγο μετά τις 11:00 το βράδυ έστειλε το τελευταίο της μήνυμα. Στη συνέχεια δεν έδωσε ξανά σημεία ζωής, γεγονός που οδήγησε τους συγγενείς της να ξεκινήσουν επιχείρηση εντοπισμού. Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε έξι ημέρες αργότερα, όταν η σορός της βρέθηκε στο κανάλι Βίζελι.

Στην ανακοίνωση για την εξαφάνισή της, η 28χρονη περιγραφόταν ως μικροκαμωμένη, με ύψος περίπου 1,54 μέτρα, μακριά ξανθά μαλλιά, σκουλαρίκι στη μύτη και αρκετά τατουάζ. Ανάμεσα στα τατουάζ της ξεχώριζαν δύο φίδια στον αριστερό μηρό, ένα μεγάλο σχέδιο στο δεξί πόδι και τατουάζ ιαπωνικού ύφους στους ώμους.

Η Τούρκοβα είχε εργαστεί ως μπάρμαν, προωθήτρια και μοντέλο body art. Οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις και υλικό από κάμερες, προκειμένου να διαλευκάνουν τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής της.