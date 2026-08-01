Πόλο: Οι 4 «χρυσές» παγκόσμιες κορασίδες της Πάτρας- Κορυφαία της διοργάνωσης η Μπιτσάκου, πολυτιμότερη του τελικού η Κοντάκου- ΦΩΤΟ

Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης Κορασίδων Κ16, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, με την ιστορική επιτυχία να έχει έντονο πατρινό χρώμα.

Στο ρόστερ της πρωταθλήτριας κόσμου συμμετείχαν τέσσερις Πατρινές αθλήτριες: η Αφροδίτη Μπιτσάκου, η Ειρήνη Τσίγκα, η Γεωργία Λαμπάτου και η Ανδριάνα Κοντάκου.

Η γαλανόλευκη κυριάρχησε στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ισπανία και επικράτησε με 11-7, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση. Η ελληνική ομάδα είχε νικήσει την Ισπανία με 8-5 και στη φάση των ομίλων, επιβεβαιώνοντας στον τελικό την ανωτερότητά της.

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 4-2 στην πρώτη περίοδο. Στο δεύτερο οκτάλεπτο ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της, διευρύνοντας το προβάδισμα στο 8-3 και βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για την κατάκτηση του τίτλου.

Οι τέσσερις Πατρινές είχαν καθοριστική συμβολή στον θρίαμβο. Η αρχηγός Αφροδίτη Μπιτσάκου πέτυχε δύο τέρματα στον τελικό και αναδείχθηκε κορυφαία παίκτρια ολόκληρης της διοργάνωσης. Η Ειρήνη Τσίγκα σημείωσε επίσης δύο γκολ, ενώ η Γεωργία Λαμπάτου σκόραρε για το 9-3 στην τρίτη περίοδο.

Η Ανδριάνα Κοντάκου υπερασπίστηκε την ελληνική εστία, καταγράφοντας πέντε αποκρούσεις σε έντεκα προσπάθειες της Ισπανίας. Η εμφάνισή της τής χάρισε τον τίτλο της πολυτιμότερης παίκτριας του τελικού.

Τα οκτάλεπτα ήταν 2-4, 1-4, 2-2 και 2-1, με την ελληνική ομάδα να διατηρεί τον έλεγχο έως το τελευταίο σφύριγμα και να πανηγυρίζει έναν σπουδαίο παγκόσμιο τίτλο.

Για την Ελλάδα αγωνίστηκαν οι Βούτσικα, Ελμισιάν (1), Μοροχλιάδου, Τσίγκα (2), Λαμπάτου (1), Μανουσάκη (2), Ανδρεάδη, Μουστάκα (1), Μπιτσάκου (2), Λαμπροπούλου (2), Καραγιάννη, Κοντάκου, Νικολοπούλου και Πλεμμένου, με προπονητή τον Αργύρη Θεοδωρόπουλο.