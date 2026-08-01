Ναυαγοσώστες της Πάτρας: «Έχουμε θέμα» με λουόμενους που ανοίγονται επικίνδυνα με SUP - ΒΙΝΤΕΟ

Οι ναυαγοσώστες και ναυαγοσώστριες της Πάτρας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου στις παραλίες και των υψηλών θερμοκρασιών των ημερών.

Από την αρχή της θερινής σεζόν μόνο στην πλαζ έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 19 περιστατικά διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή. Οι ναυαγοσώστες μάλιστα ειδικά φέτος αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα με χρήστες SUP που ανοίγονται στη θάλασσα και παρασύρονται επικίνδυνα από τα ρεύματα.

Σε ακτές όπως η δημοφιλής παραλία της Πλαζ, οι ναυαγοσώστες είναι πλήρως εξοπλισμένοι και επεμβαίνουν άμεσα, ενώ έχουν σημειωθεί σωτήριες επεμβάσεις ακόμα και σε περιστατικά εκτάκτου ανάγκης. Αντίστοιχα, εκτεταμένη είναι η κάλυψη και στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, όπου επιχειρούν 10 ναυαγοσώστες σε περιοχές όπως ο Αλισσός, τα Νιφορέικα και η Λακκόπετρα.

Οι ναυαγοσώστες της Πάτρας είναι σε πλήρη ετοιμότητα και εξοπλισμένοι με όλα τα απαραίτητα μέτρα επεμβαίνοντας άμεσα σε οποιοδήποτε περιστατικό κινδύνου, ωστόσο η προσωπική ευθύνη των λουομένων κρίνεται καίριας σημασίας ώστε να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.

Η ναυαγοσώστριες Μαρία Παρασκευή Γοτουχίδου και Μελίνα Πετροπούλου, μίλησαν στην κάμερα του thebest για τις καθημερινές επεμβάσεις στην Πλάζ της Πάτρας.