Ιταλία: 21 τραυματίες από τον σεισμό των 4,7R- Δύο σε σοβαρή κατάσταση

Στους 21 έφτασαν οι τραυματίες από τον σεισμό των 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος καταγράφηκε την Παρασκευή στις 19:46 τοπική ώρα, μόλις 11 χιλιόμετρα μακριά από τη Νάπολη.

Οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στην περιοχή του Ποτσουόλι, στην οποία διαπιστώθηκαν και οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές. Δυο εκ των τραυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Τις τελευταίες δώδεκα ώρες, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, καταγράφηκαν περισσότερες από 30 μετασεισμικές δονήσεις. Η ισχυρότερη έγινε αισθητή στις 5.47 το πρωί, τοπική ώρα, και ήταν μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται μόλις στα 2,6 χιλιόμετρα και το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων Πεδίων, μια μεγάλη ηφαιστειακή καλντέρα, η οποία βρίσκεται κοντά στην πόλη της Νάπολης στη νότια Ιταλία και αποτελούνται από 24 κρατήρες.

Εκκενώθηκε πολυκατοικία, πολλοί διανυχτερεύουν στο ύπαιθρο

Πολλοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Νάπολης αποφάσισαν να περάσουν την νύχτα σε αυτοκίνητα και πλατείες, διότι φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Εξαιτίας ρωγμών που προκάλεσε ο σεισμός, οι πυροσβέστες εκκένωσαν πολυκατοικία στην οποία διαμένουν 70 άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε δημοτικό γυμναστήριο του Ποτσουόλι.

Ζημιές έχουν εμφανιστεί σε όλη την Νάπολη, σε κάποιες περιοχές διακόπηκε η ηλεκτροδότηση και χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους.

Έχουν πέσει μπαλκόνια, έχουν καταγραφεί καθιζήσεις και κατάρρευση τμήματος βουνοπλαγιάς στην περιοχή του Ποτσουόλι. Ακόμα κατέρρευσε ένα τείχος κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής της Νάπολη.

Όπως φαίνεται από τα βίντεο και σύμφωνα με μαρτυρίες, ένα μεγάλο μέρος των πιο σημαντικών ζημιών που παρατηρούνται στη Νάπολη προκλήθηκε από την κατάρρευση των κορυφογραμμών που περιβάλλουν μεγάλο μέρος των κρατήρων της καλντέρας.