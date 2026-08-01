Welcome to UP 2026: Το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετείς φοιτητές με ένα 5ήμερο φεστιβάλ - Τι λέει η αντιπρύτανης, Λένα Αλμπάνη

«Ως ένας μεγάλος και καινοτόμος θεσμός υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Πατρών και μια από τις σημαντικότερες δράσεις εξωστρέφειας του Ιδρύματος», χαρακτηρίζεται από την πρυτανική αρχή το φεστιβάλ, Welcome to UP 2026, που επιστρέφει φέτος από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου με ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική, πολιτισμό, επιστήμη, αθλητισμό, και «γέφυρες» επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και των πόλεων που φιλοξενούν τις σχολές του.

Μιλώντας στο Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τη μεγάλη γιορτή νεολαίας της Πάτρας η αντιπρύτανης, Λένα Αλμπάνη ανέφερε: «φέτος, είναι η πέμπτη χρονιά που οργανώνεται το φεστιβάλ υποδοχής και είμαστε το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που πραγματοποιεί ένα τέτοιου είδους φεστιβάλ, που κάνουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και το οποίο γνωρίζει μεγάλη ανταπόκριση μέσα στη φοιτητική κοινότητα».

Ειδικότερα, όπως λέει η αντιπρύτανης, «το φεστιβάλ υποδοχής ξεκίνησε δειλά πριν από πέντε χρόνια σε συνεργασία με την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Αχαΐας, τους Δήμους Αγρινίου και Μεσολογγίου, καθώς και τοπικούς φορείς, ενώ το στηρίζει και ο Δήμος Πατρέων», προσθέτοντας: «Στην αρχή το φεστιβάλ διαρκούσε τρεις μέρες και τώρα έχει φτάσει να διαρκεί πέντε ημέρες».

Όσον αφορά στην οργάνωση του φεστιβάλ υποδοχής, η Λένα Αλμπάνη αναφέρει ότι «υπάρχει μία επιτροπή διαχείρισης του Welcome to UP που απαρτίζεται από τον πρύτανη και μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών, την Περιφέρεια, καθώς επίσης και άλλους φορείς της πόλης».

«Κάθε χρόνο», συνεχίζει, «σχεδιάζεται ένα αρκετά πλούσιο πρόγραμμα και στόχος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές την πανεπιστημιούπολη, δηλαδή τον χώρο που κινούνται μέσα στο πανεπιστήμιο, για αυτό και το φεστιβάλ εξελίσσεται μέσα στις πανεπιστημιουπόλεις».

Όπως συμπληρώνει, «η μόνη εκδήλωση που οργανώνεται εκτός Πανεπιστημίου είναι η μεγάλη συναυλία, η οποία πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα των εκδηλώσεων στην πλατεία Γεωργίου, της Πάτρας, αλλά φέτος, λόγω των έργων, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στον μώλο της Αγίου Νικολάου, στο βόρειο λιμάνι της Πάτρας».

Μιλώντας για τους στόχους του φεστιβάλ υποδοχής, η Λένα Αλμπάνη αναφέρει ότι «θέλουμε να έχει πλούσιο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, γιατί σκοπός μας είναι να γνωρίσουν οι νέοι φοιτητές την πανεπιστημιούπολη, την πόλη που θα σπουδάσουν και τα σημαντικά τοπόσημα της περιοχής».

«Για αυτό ακριβώς τον λόγο», συμπληρώνει, «γίνονται ξεναγήσεις σε σημαντικούς χώρους, όπως στο Ρωμαϊκό Ωδείο, στην Achaia Clauss, στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, στο νέο αρχαιολογικό μουσείο της Πάτρας κ.α».

Επίσης, σημειώνει, ότι «υλοποιούνται δράσεις μέσα στην πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, όπου υπάρχουν περίπτερα από εθελοντικές ομάδες φοιτητών και φορείς της πόλης, ώστε οι πρωτοετείς να γνωρίσουν όλη τη δράση του Πανεπιστημίου».

«Στις δράσεις του φεστιβάλ», λέει η Λένα Αλμπάνη, «συμμετέχει το οργανωμένο και μεγάλο πανεπιστημιακό γυμναστήριο του Πανεπιστημίου, με αθλητικές διοργανώσεις και εσωτερικά πρωταθλήματα, ενώ οργανώνονται παιχνίδια, μπάσκετ, βόλεϊ, πινγκ - πονγκ και τένις, όπου συμμετέχουν ομάδες μπάσκετ της Πάτρας, όπως ο Προμηθέας και ο Απόλλων, αλλά και ομάδες ποδοσφαίρου ανδρών και γυναικών».

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, σύμφωνα με την αντιπρύτανη, «οργανώνονται μεγάλα συνέδρια, εκδηλώσεις, αλλά και πολύ σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, όπως η «Εκάβη» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού, που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου και η είσοδος θα είναι δωρεάν όχι μόνο για τους φοιτητές, αλλά και για όλους τους πολίτες».

Επίσης, όπως σημειώνει η Λένα Αλμπάνη, «θα προβληθεί στην Πάτρα και στο Μεσολόγγι η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας», την οποία μας παραχώρησε δωρεάν ο κ. Σμαραγδής, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Παράλληλα, συμπληρώνει, «θα πραγματοποιηθούν δύο σπουδαία συνέδρια στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου, και πλήθος άλλων εκδηλώσεων, ενώ αντίστοιχες εκδηλώσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις πανεπιστημιουπόλεις στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι».

Σχετικά με την στήριξη του φεστιβάλ υποδοχής από τους φορείς, η αντιπρύτανης αναφέρει ότι «η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την οποία έχουμε υπογράψει μία προγραμματική σύμβαση, δίνει μεγάλο μέρος των χρημάτων που απαιτούνται, προκειμένου να υλοποιηθεί το φεστιβάλ και συμμετέχει ενεργά στις δράσεις, ενώ υπάρχουν χορηγίες από το Επιμελητήριο Αχαΐας και άλλους φορείς της πόλης».

Ταυτόχρονα, συμπληρώνει, «μένει και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στο Πανεπιστήμιο για το επόμενο φεστιβάλ, ενώ στο κλείσιμο του φεστιβάλ κάνουμε έναν δημόσιο οικονομικό απολογισμό».

Όσον αφορά στην στήριξη από τον Δήμο Πατρέων, η Λένα Αλμπάνη λέει ότι «συνεργάζεται μαζί μας και μας παραχωρεί όλους τους χώρους δωρεάν για ό,τι χρειαστούμε, σχετικά με τις συναυλίες και τις εκδηλώσεις, ενώ συμμετέχει ενεργά το καρναβαλικό εργαστήριο με πάρα πολλά δρώμενα στη πανεπιστημιούπολη».

Όπως προσθέτει, «πέρυσι οι πρωτοετείς κατασκεύασαν μάσκες, είδαν πώς κατασκευάζεται ένα καρναβαλικό άρμα και οργανώσαμε παιχνίδια ‘κρυμμένου θησαυρού’ μέσα στην πανεπιστημιούπολη».

Ακόμη, επισημαίνει ότι «και ο δήμος Μεσολογγίου έχει πάρα πολύ μεγάλη και ενεργή δράση στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται».

Σε αυτό το σημείο, η αντιπρύτανης τονίζει ότι «οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ υποδοχής είναι ένα στοίχημα της σύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών με την κοινωνία που κερδίζεται σε όλα τα επίπεδα, γιατί χωρίς τη συνεργασία των φορέων και τις συνέργειες το φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί από μόνο του, διότι είναι πολύ μεγάλο».

Παράλληλα, η Λένα Αλμπάνη τονίζει ότι «θέλουμε κάθε νέος φοιτητής και κάθε νέα φοιτήτρια να αισθανθεί από την πρώτη στιγμή ότι ανήκει σε μια πανεπιστημιακή κοινότητα που τους στηρίζει, τους εμπνέει και τους προσφέρει ευκαιρίες, να εξελιχθεί, όχι μόνο ως επιστήμονας, αλλά και ως ενεργός πολίτης, γιατί εκτός από την γνώση δίνουμε μεγάλη σημασία στην καλλιέργεια των φοιτητών, στο να γίνουν, όπως προανέφερα, ενεργοί πολίτες και το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει πλούσια δράση σε αυτό τον τομέα».