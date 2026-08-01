Η «χαμένη» διαδρομή της 38χρονης Βρετανίδας από το Κερατσίνι, μέχρι τη βαλίτσα της Κυψέλης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον θάνατο της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων, στην Κυψέλη.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας και να εξακριβώσουν ποιος μετέφερε τη βαλίτσα στο κτίριο, καθώς και τι συνέβη πριν από τον θάνατό της.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η 38χρονη είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα από το Εδιμβούργο και φιλοξενήθηκε από φιλικό ζευγάρι στο Κερατσίνι. Οι δύο φίλοι της φέρονται να κατέθεσαν ότι στις 15 Ιουλίου έφυγε από το σπίτι τους, λέγοντας πως θα πήγαινε στην Κυψέλη για να συναντήσει φίλους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι θα έμενε μαζί τους για κάποιες ημέρες.

Από εκείνο το σημείο και μετά, οι κινήσεις της παραμένουν άγνωστες. Η σορός της εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου από άστεγο, ο οποίος χρησιμοποιούσε συχνά το εγκαταλελειμμένο κτίριο ως καταφύγιο. Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι η επίμαχη βαλίτσα δεν βρισκόταν εκεί ούτε στις 15 ούτε στις 16 Ιουλίου. Το στοιχείο αυτό οδηγεί τις Αρχές στην εκτίμηση ότι πιθανότατα μεταφέρθηκε στο σημείο στις 17 Ιουλίου.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην εξέταση της βαλίτσας, καθώς, κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Βρετανίδα είχε φθάσει στην Ελλάδα με ελαφριές αποσκευές. Εξετάζεται, επομένως, το ενδεχόμενο η βαλίτσα μέσα στην οποία βρέθηκε να μην της ανήκε. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύουν γενετικό υλικό και δακτυλικά αποτυπώματα που εντοπίστηκαν πάνω της.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής και ερευνούν ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Στόχος είναι να εντοπιστούν ύποπτες κινήσεις ή πρόσωπα που μπορεί να συνδέονται με τη μεταφορά της σορού.

Κρίσιμο θεωρείται και το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης. Η συσκευή φέρεται να παρέμεινε ενεργή μετά την εξαφάνισή της, ενώ από τις 15 έως τις 29 Ιουλίου αποστέλλονταν μηνύματα προς συγγενείς της. Σε αυτά αναφερόταν ότι η γυναίκα επιθυμούσε να μείνει μόνη της για κάποιο διάστημα.

Οι ερευνητές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα μηνύματα να μην είχαν σταλεί από την ίδια, αλλά να χρησιμοποιήθηκαν για να καθησυχάσουν την οικογένειά της και να καθυστερήσει η αναζήτησή της. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα δεδομένα γεωεντοπισμού δείχνουν ότι το τηλέφωνο παρέμενε στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και ειδικότερα κοντά στην Κυψέλη.

Η ταυτότητα της γυναίκας είχε επιβεβαιωθεί μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, έπειτα από συνεργασία των ελληνικών Αρχών με την Interpol και υπηρεσίες του εξωτερικού. Τα αποτυπώματά της βρέθηκαν καταχωρισμένα σε αμερικανική βάση δεδομένων.

Οι συνθήκες και η ακριβής αιτία του θανάτου της εξακολουθούν να διερευνώνται, με τις Αρχές να αναμένουν απαντήσεις από τα ψηφιακά και εγκληματολογικά ευρήματα.