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e-ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Ο χάρτης των πληρωμών έως 7 Αυγούστου

e-ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Ο χάρτης των πληρωμών έως ...

Οι ημερομηνίες για τις πληρωμές επιδομάτων

Κατά την περίοδο 13 έως 17 Ιουλίου, θα καταβληθούν συνολικά 140.944.067,3 ευρώ σε 192.717 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 3 Αυγούστου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Αυγούστου 2026.
Στις 5 Αυγούστου θα καταβληθούν 14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.
Από 3 έως και 7 Αυγούστου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Στις 6 Αυγούστου θα καταβληθούν 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για την πληρωμή του δωρόσημου β΄εξαμήνου 2026.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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#tags e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ Πληρωμές
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