Σφοδρό τροχαίο στη Στάνο Αμφιλοχίας: Δύο άτομα τραυματίστηκαν- ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου στο 8ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Αγρινίου, στην περιοχή της Στάνου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, του e-maistros.gr, Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο υπήκοοι Αλβανίας, εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές και στη συνέχεια ανετράπη εκτός του οδοστρώματος.

Η σφοδρότητα της εκτροπής ήταν τέτοια, ώστε το όχημα τουμπάρισε και υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή, μετατρεπόμενο σε άμορφη μάζα σιδερικών. Η εικόνα που αντίκρισαν όσοι έσπευσαν στο σημείο ήταν ιδιαίτερα σοκαριστική, με το αυτοκίνητο να έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, οι δύο επιβαίνοντες στάθηκαν ιδιαίτερα τυχεροί, καθώς τραυματίστηκαν ελαφρά. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή και την ανατροπή του οχήματος