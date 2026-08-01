Βόνιτσα: «Ραντεβού» στο νεκροταφείο για 6.500 ευρώ- Πώς εξαπάτησαν 77χρονο

Άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο, προσποιούμενος τον λογιστή του. Με το πρόσχημα ότι έπρεπε να ολοκληρωθεί άμεσα μια οικονομική διαδικασία, κατάφερε να τον πείσει να συγκεντρώσει το χρηματικό ποσό.

Ακολουθώντας τις οδηγίες του δράστη, ο 77χρονος τοποθέτησε τα 6.500 ευρώ μέσα σε σακούλα και τα κρέμασε στα κάγκελα του νεκροταφείου, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Όταν ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε τηλεφωνήματα από άτομα που επικαλούνται λογιστές, υπαλλήλους υπηρεσιών ή συγγενικά πρόσωπα και ζητούν χρήματα, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο συνηθισμένες μορφές τηλεφωνικής εξαπάτησης.