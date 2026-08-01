Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρός οδηγός μετά τη σύγκρουση δύο φορτηγών στην εθνική οδό

Ένα φοβερό τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 7:00' το πρωί στην εθνική οδό και συγκεκριμένα στο 123χλμ στο ρεύμα προς Αθήνα λίγο μετά τη γέφυρα του Μαρτίνου.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το ένα να βρεθεί τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου, ενώ το δεύτερο καβάλησε το τσιμεντένιο διάζωμα της εθνικής και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Το φορτηγό που τυλίχτηκε στις φλόγες κάηκε ολοσχερώς, ωστόσο ο οδηγός πρόλαβε να το εγκαταλείψει, δυστυχώς όμως ο οδηγός του φορτηγού που τούμπαρε ανασύρθηκε νεκρός.

Στο σημείο επικράτησε πανικός αφού πυκνοί καπνοί είχαν σκεπάσει και τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού.

Η κυκλοφορία διεκόπη και γίνεται από παρακαμπτηρίους, ενώ οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να σβήσουν τη φωτιά χωρίς αυτή να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή.