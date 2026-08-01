Πάτρα: «Μπήκαν στο μαγαζί 15 άτομα με κουκούλες και όπλα- Μου επιτέθηκαν με γροθιές»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις οργανωμένες επιθέσεις που σημειώθηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας και του Ρίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον χώρο της εστίασης και της διασκέδασης.

Ιδιοκτήτης καταστήματος στην παραλιακή ζώνη του Ρίου περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε, όταν ομάδα περίπου 15 ατόμων εισέβαλε στην επιχείρησή του. Όπως καταγγέλλει, τα μέλη της ομάδας είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ενώ ορισμένα φέρονταν να κρατούν όπλα.

«Μπήκαν στο μαγαζί περίπου 15 άτομα με κουκούλες και όπλα. Μου επιτέθηκαν με γροθιές», αναφέρει ο επιχειρηματίας, στο patrisnews.com, περιγράφοντας μια αιφνιδιαστική και οργανωμένη εισβολή. Από την επίθεση είχαν τραυματιστεί ελαφρά ο ίδιος και ένας θαμώνας.

Το περιστατικό στο Ρίο δεν εξετάστηκε ως μεμονωμένο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ομάδα 10 έως 15 ατόμων φέρεται να είχε κινηθεί το ίδιο βράδυ σε τέσσερα καταστήματα, από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως την παραλιακή ζώνη του Ρίου, επιτιθέμενη σε εργαζομένους, ιδιοκτήτες και πελάτες.

Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε οδήγησε σε συλλήψεις και στην έκδοση ενταλμάτων. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία στην οποία περιλαμβάνονται συνολικά οκτώ άτομα. Οι κατηγορίες που αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν συγκρότηση εγκληματικής ομάδας με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων, απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς και παράνομη οπλοφορία πυροβόλου όπλου.

Tρεις από τους κατηγορουμένους, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή Πατρών, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Δύο άλλοι κατηγορούμενοι είχαν προηγουμένως αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση τρεις φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Οι κατηγορούμενοι για τους οποίους εκδόθηκαν και εντάλματα σύλληψης ,αντιμετωπίζουν τέσσερις κατηγορίες:

-Απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία,κατά συρροή

-Απλή συνέργεια σε απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης

-Παράνομη οπλοφορία πυροβόλου όπλου

-Οργάνωση με άλλους για διάπραξη κακουργήματος.

Οι επιθέσεις στην Ηλεία



Η έρευνα έδειξε και άλλες σοβαρές παράνομες πράξεις

Στις 4 Ιουλίου έκρηξη από γκαζάκια και εύφλεκτο υλικό σε είσοδο πολυκατοικίας στην Αμαλιάδα

Στις 5 Ιουλίου επίθεση οκτώ ατόμων σε ιδιοκτήτη καταστήματος στην παραλία Σαβαλίων Ηλείας.

Η επίθεση αυτή μάλιστα ήταν με ρόπαλα,σιδερογροθιές ,μαχαίρια.Στόχος ήταν ένας θαμώνας με τη σύντροφό του αλλά τα χτυπήματα τα δέχθηκε ο ιδιοκτήτης ο οποίος μαζί με άλλα δύο άτομα προσπάθησαν να απωθήσουν τους δράστες.

«Θα ξαναπεράσουμε»

Ένα από τα θύματα ,ιδιοκτήτης μαγαζιού,περιέγραψε τις απειλές που δέχθηκε από την ομάδα των νεαρών.

«Η κατάσταση ήταν πολύ τεταμένη και μέσα στο μαγαζί ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ενώ ο εξωτερικός χώρος ήταν γεμάτος με πελάτες.Για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα ζήτησα από τον μπάρμαν να τους βάλει ποτά ,έκατσαν περίπου 10 λεπτά ,τα κατανάλωσαν και φεύγοντας είπαν: «Θα ξαναπεράσουμε μέχρι να τους βρούμε και να φροντίσω να έχει ασφαλιστήριο το μαγαζί «,δίνοντάς μου να καταλάβω ότι εννοούσαν δήθεν την προστασία που δεν έχει όμως η επιχείρηση.Πρώτη φορά συνέβη κάτι τέτοιο και πιστεύω ότι ήθελαν να με εκφοβίσουν.»

«Δεν κάναμε τίποτα. Πήγαμε απλά για ποτό»

Οι νεαροί από την πλευρά τους ισχυρίστηκαν ότι δεν έκαναν κάτι παράνομο και πήγαν απλά στα μαγαζιά για ποτό.Υποστήριξαν μάλιστα ότι οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων ήταν αυτοί που τους έσπρωξαν για αυτό και έγινε το επεισόδιο.

«Δεν πήγαμε στα μαγαζιά για να πουλήσουμε προστασία αλλά για να βρούμε ένα πρόσωπο « είπαν χωρίς όμως να κατονομάζουν το πρόσωπο.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται τόσο από τις αστυνομικές όσο και από τις δικαστικές αρχές .

Την υπόθεση χειρίστηκαν νομικά οι δικηγόροι κ.κ Μάκης Παπαγιαννόπουλος, Μαγδαληνή Πλεμμένου,Παναγιώτης Κορατζόπουλος, και Γιάννης Αποστολόπουλος.