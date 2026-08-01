Ισχυρές ριπές στην Πάτρα: Πτώση δέντρου κοντά στο πρώην 409

Με ισχυρούς ανέμους ξημέρωσε το Σάββατο η Πάτρα, ενώ ένα από τα πρώτα προβλήματα καταγράφηκε στην περιοχή του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου.

Δέντρο ξεριζώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο. Για την απομάκρυνσή του κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στην κοπή του και στην απελευθέρωση του δρόμου.

Δεν είχε αναφερθεί τραυματισμός ή πρόκληση ζημιών σε διερχόμενα οχήματα.

Οι δυνατοί άνεμοι αναμένεται να επιμείνουν και σήμερα στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή. Οι ριπές ενδέχεται να φτάσουν περίπου τα 55 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η έντασή τους θα ξεπερνά κατά διαστήματα τα 5 μποφόρ.

Το σκηνικό του καιρού συμπληρώνουν η ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες. Στη Δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 37.

Ο συνδυασμός ζέστης, ξηρής βλάστησης και ισχυρών ανέμων διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία ή ενέργεια μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην ύπαιθρο.

Παράλληλα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, κυρίως κοντά σε μεγάλα δέντρα, πρόχειρες κατασκευές, πινακίδες και άλλα αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τις ριπές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά, στα νότια, έως 6 μποφόρ.