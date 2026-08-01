Πόρτο Γερμενό: Πύρινος εφιάλτης για δεύτερη ημέρα- Κάηκαν σπίτια, απεγκλωβισμοί από τη θάλασσα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται για δεύτερη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, με το πρώτο φως του Σαββάτου να αποκαλύπτει εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, αυτοκίνητα και δασικές εκτάσεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν συνεχείς αλλαγές στην κατεύθυνση της φωτιάς. Οι φλόγες έφτασαν έως τη θάλασσα και περικύκλωσαν τμήματα του οικισμού, περιορίζοντας τις ασφαλείς οδούς διαφυγής.

Από νωρίς το πρωί άρχισαν μαζικές ρίψεις από εννέα αεροσκάφη Canadair και τέσσερα ελικόπτερα. Η εικόνα σε ορισμένα σημεία εμφανίζεται βελτιωμένη, ωστόσο το μέτωπο παραμένει ενεργό και οι ισχυρές ριπές του ανέμου διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, περισσότερα από τέσσερα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η επίσημη καταγραφή. Στις φλόγες παραδόθηκαν επίσης αυτοκίνητα και ένα πυροσβεστικό όχημα.

Δώδεκα άνθρωποι απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οργανώθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών διά θαλάσσης. Δώδεκα άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από την παραλία του Πόρτο Γερμενού με πλωτά μέσα του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Αλεποχώρι.

Την προηγούμενη ημέρα είχαν απομακρυνθεί συνολικά 254 άτομα από την ευρύτερη παραλιακή ζώνη, καθώς η πυρκαγιά είχε αποκόψει ή καταστήσει επικίνδυνες βασικές οδικές προσβάσεις.

Λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα εκκενώθηκαν προληπτικά η Αγία Παρασκευή, ο Άγιος Νεκτάριος και το Κρύο Πηγάδι. Παράλληλα, μέσω του 112, όσοι βρίσκονταν στην Ψάθα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Αλεποχώρι και Μέγαρα.

Η φωτιά κινείται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, με μέτωπα προς το Αλεποχώρι και τα Βίλια. Στη Βοιωτία εκδόθηκε νέο μήνυμα του 112 για τη Δομβραίνα, καλώντας τους κατοίκους να κινηθούν προς τη Θίσβη. Προηγήθηκαν απομακρύνσεις από Ξηρονομή, Άγιο Νικόλαο, Αλυκή, Άγιο Βασίλειο και Προσήλι.

Ισχυρές δυνάμεις στα μέτωπα

Στα πύρινα μέτωπα που ξεκίνησαν από το Καλαμάκι και την Ξηρονομή και επεκτάθηκαν στη μεγάλη περιοχή της Βοιωτίας και του Πόρτο Γερμενού επιχειρούν συνολικά 325 πυροσβέστες, 18 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 92 οχήματα, με τη συνδρομή εθελοντών, υδροφόρων και μηχανημάτων έργου των ΟΤΑ.

Συνολικά έχουν διατεθεί 18 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα για τις επιχειρήσεις στην ευρύτερη ζώνη των πυρκαγιών, ενώ ειδικά στο Πόρτο Γερμενό επιχειρούν 13 εναέρια μέσα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της πυρκαγιάς έχουν τεθεί σε εφαρμογή εκτροπές της κυκλοφορίας:

Στην επαρχιακή οδό Οινόης–Πόρτο Γερμενού, από τη διασταύρωση με την οδό Αλεποχωρίου–Ψάθας–Βιλίων.

Στην επαρχιακή οδό Οινόης–Πόρτο Γερμενού, από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι.

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου–Ψάθας–Βιλίων, από την Ψάθα προς τα Βίλια.

Στην οδό Αγίου Γεωργίου, από την επαρχιακή οδό Ελευσίνας–Θηβών προς το Πόρτο Γερμενό, στον οικισμό ΤΙΤΑΝ.

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου–Ψάθας–Βιλίων, από το ύψος της οδού Πεύκων προς την Ψάθα.