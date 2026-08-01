Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία στην κατηγορία 4 για πυρκαγιές

Σε καθεστώς πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα, Σάββατο 1η Αυγούστου, ολόκληρη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Αχαΐα, η Ηλεία και η Αιτωλοακαρνανία εντάσσονται στην κατηγορία κινδύνου 4, η οποία αποτυπώνεται με πορτοκαλί χρώμα. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, η Πυροσβεστική, η Περιφέρεια και οι δήμοι καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήποτε νέα εστία.

Η σημερινή ημέρα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην Αχαΐα, μετά και τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα, ενώ υψηλός παραμένει ο βαθμός επιφυλακής και στις άλλες δύο Περιφερειακές Ενότητες.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα. Μεταξύ άλλων, επισημαίνονται το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση δισκοπρίονων και συσκευών συγκόλλησης, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Ιδιαίτερη σύσταση απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.

Παράλληλα, ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενοι περιορισμοί κυκλοφορίας και παραμονής σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, όπου αυτό έχει καθοριστεί με αποφάσεις των αρμόδιων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Στην Αχαΐα οι περιορισμοί αφορούν, μεταξύ άλλων, τη Στροφυλιά, το δάσος Μόβρης, δασικές εκτάσεις της Καλλιθέας και της Κρήνης, την περιοχή του Ομπλού, το Άνω Καστρίτσι, τη Ζήρια, την Παναγοπούλα, καθώς και δασικές περιοχές των Καλαβρύτων και της Αιγιάλειας.

Αντίστοιχα μέτρα ισχύουν σε ευπαθείς δασικές εκτάσεις της Ηλείας, όπως η Φολόη, η Λαμπεία, η Μίνθη, η Στροφυλιά, η Ζαχάρω και περιοχές κατά μήκος των ποταμών Νέδα, Αλφειού, Πηνειού και Ερυμάνθου. Στην Αιτωλοακαρνανία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το πευκοδάσος του Αγίου Συμεών, το δάσος Φράξου και δασύλλια στις περιοχές Αγρινίου, Θέρμου, Παραβόλας και Ναυπάκτου.

Σε επίπεδο χώρας, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 5, προβλέπεται για την Αττική και την Εύβοια, ενώ πολλές ακόμη περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία 4. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όποιος αντιληφθεί καπνό ή εστία φωτιάς πρέπει να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καλώντας το 199 ή τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.