Σελιανίτικα: ΙΧ προσέκρουσε στα προστατευτικά τοιχία της Ολυμπίας Οδού

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος των Σελιανιτίκων Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα διαθέσιμες πληροφορίες, ένα επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, από την πορεία του και προσέκρουσε στα προστατευτικά τοιχία του αυτοκινητοδρόμου.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία της Ολυμπίας Οδού, προκειμένου να ασφαλίσουν τον χώρο και να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του ατυχήματος.

Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο όχημα, χωρίς, ευτυχώς, να αναφερθεί τραυματισμός.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία για την οποία ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.