Φωτιά στην Αιγιάλεια: Έκαιγε όλη τη νύχτα- Εκκενώθηκαν Νέος Ερινεός και Αρραβωνίτσα- Στη μάχη και τα εναέρια- ΒΙΝΤΕΟ

Δραματική ήταν η νύχτα στην Αιγιάλεια, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής πάνω από τις Νερατζιές συνέχισε να καίει δασική και αγροτοδασική έκταση μέχρι το ξημέρωμα.

Οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη σε δύσβατες πλαγιές, προσπαθώντας να συγκρατήσουν την εξάπλωση του μετώπου. Με το πρώτο φως της ημέρας γίνεται νέα αποτίμηση της κατάστασης και των ενεργών εστιών, προκειμένου να καθοριστεί η συνέχιση της επιχείρησης και η συνδρομή εναέριων μέσων, τα οποία έχουν ήδη μπεί στη μάχη της κατάσβεσης.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τα μεσάνυχτα και η Πολιτική Προστασία απέστειλε δύο διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από τον Νέο Ερινεό και την Αρραβωνίτσα.

Το πρώτο μήνυμα εστάλη στις 01:07, καλώντας όσους βρίσκονταν στον Νέο Ερινεό να κινηθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών–Πατρών. Τρία λεπτά αργότερα ακολούθησε νέα ειδοποίηση για την Αρραβωνίτσα, με οδηγία απομάκρυνσης μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού προς τα Σελιανίτικα.

Η φωτιά βρίσκει μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης, ενώ η δύσβατη μορφολογία του εδάφους και οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραναν σημαντικά την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και στο μέτωπο επιχειρούν πλέον 75 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα. Συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εθελοντικές ομάδες και Τσέχοι πυροσβέστες.

Στην περιοχή παραμένουν επίσης δυνάμεις από το Αίγιο και την Πάτρα, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αιγιαλείας.

Νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112 σε Πανόραμα Αιγίου και Νερατζιές, με σύσταση προς τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οι μεταγενέστερες εντολές εκκένωσης για Νέο Ερινεό και Αρραβωνίτσα αποτύπωσαν τη μεταβολή της κατάστασης μέσα στη νύχτα.

Η επιχείρηση συνεχίζεται και μετά το ξημέρωμα, με όλες τις δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για ενεργές εστίες και πιθανές αναζωπυρώσεις.