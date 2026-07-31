Πάτρα: Η Ευσταθία Γιαννιά φτιάχνει για μας το σωστό σάκο για έκτακτες ανάγκες- ΒΙΝΤΕΟ

Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών και τα διαδοχικά μηνύματα του 112 επαναφέρουν στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ζήτημα: πόσο προετοιμασμένοι είμαστε εάν χρειαστεί να εγκαταλείψουμε το σπίτι μας μέσα σε λίγα λεπτά;

Η αντιστράτηγος εν αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας Ευσταθία Γιαννιά παρουσιάζει σε βίντεο πώς οργανώνεται σωστά ένας σάκος έκτακτης ανάγκης, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο και να μπορεί να μεταφερθεί χωρίς δυσκολία.

Πρόκειται για μια απλή αλλά ουσιαστική κίνηση πρόληψης. Την ώρα μιας πυρκαγιάς, ενός σεισμού, μιας πλημμύρας ή οποιουδήποτε άλλου σοβαρού συμβάντος, ο χρόνος είναι πολύτιμος και ο πανικός μπορεί να οδηγήσει σε παραλείψεις. Ένας έτοιμος σάκος επιτρέπει στα μέλη της οικογένειας να απομακρυνθούν άμεσα, έχοντας μαζί τους τα απολύτως απαραίτητα.

Το ζητούμενο δεν είναι να δημιουργηθεί φόβος, αλλά να υπάρχει σχέδιο. Όπως δείχνει η Ευσταθία Γιαννιά, λίγα λεπτά σωστής προετοιμασίας μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά όταν κάθε δευτερόλεπτο μετρά.