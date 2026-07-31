Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική πόλο Κορασίδων- Τέσσερις χρυσές Πατρινές

Η Ελλάδα ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου. Η γαλανόλευκη ανέβηκε στον κορυφαίο ιστό.

Η επιτυχία έχει έντονο πατρινό χρώμα, καθώς στο ρόστερ της πρωταθλήτριας κόσμου βρίσκονταν τέσσερις αθλήτριες από την Πάτρα: η Αφροδίτη Μπιτσάκου, η Ειρήνη Τσίγκα, η Γεωργία Λαμπάτου και η Ανδριάννα Κοντάκου.

Η εθνική ομάδα Κορασίδων Κ16, ήταν άπιαστη στον τελικό απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία. Στον τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος στο Ζάγκρεμπ, σε ματς με μια πρωταγωνίστρια και μόνο, τα κορίτσια μας νίκησαν 11-7 και ανέβηκαν αυτές στον παγκόσμιο θρόνο. Αυτές είναι πλέον οι βασίλισσες στην κατηγορία τους. Αυτές είναι οι καλύτερες στον κόσμο.

Τα κορίτσια μπήκαν στον τελικό πανέτοιμα και σωματικά και ψυχικά. Γνώριζαν πως παίζουν με την παγκόσμια πρωταθλήτρια αλλά στα προκριματικά…της πήραν τον αέρα όταν νίκησαν 8-5. Η Αφροδίτη Μπιτάσκου άνοιξε το χορό των τερμάτων, η Ιωάννα-Χαραλαμπία Μουστάκα σημείωσε το 2-1, η ασταμάτητη Μπιτσάκου και πάλι το 3-1, η Ελένη Ελμισιάν το 4-2. Όλα αυτά στην πρώτη κι όλας περίοδο.

Η Ιφιγένεια-Βασιλική Μανουσάκη κράτησε τη διαφορά στα δυο τέρματα 5-3 (5.11 από τη λήξη της β’ περιόδου). Και η συνέχεια ήταν πανηγυρική, εντυπωσιακή, σαρωτική, εξαιρετική: μπαμ και μπουμ έμπαιναν τα γκολ σαν ριπές πολυβόλου: 6-3 η Μανουσάκη, 7-3 η Ειρήνη Τσίγκα, 8-3 η Σοφία Λαμπροπούλου στα 00.27, σε ένα εκπληκτικό σερί, και επί μέρους σκορ στη β’ περίοδο 4-1.

Πέρασε ώρα για να σημειωθεί και πάλι τέρμα. Κάθε λεπτό όμως μετρούσε για την ομάδα μας, ερχόταν όλο και πιο κοντά στο θρίαμβο. Και όταν σημειώθηκε και πάλι γκολ, η Ελλάδα το πανηγύρισε με σκόρερ την Γεωργία Λαμπάτου, 9-3 στα 3:08 από τη λήξη της γ’ περιόδου. Στα 00.26 η Λαμπροπούλου έκανε το νταμπλ σκορ 10-5. Δεν παιζόταν η ομαδάρα μας, δεν κρατιόταν η ομαδάρα μας…

Η Ισπανία μείωσε 10-6 αλλά δεν ήταν δυνατόν να αλλάξει η ροή της αναμέτρησης. Η Ειρήνη Τσίγκα στα 3:16 έβαλε το κερασάκι στην τούρτα.

ΙΣΠΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 7-11

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 1-4, 2-2, 2-1

ΙΣΠΑΝΙΑ (Μπέα Εσπινόζα): Τεοντόρο, Γκομίγια 1, Γκαρσία, Μιντέγκι, Πινέντα Παρέρα 1, Γιόρενκ Σάπες 2, Γκαρέτα, Σούγια Πιγκντενγκολάς 2, Ροβίρα Νόβα, Λόπεζ Βινέσα, Μάρκος, Φίσας Μάρτελ, Γκαρσία Μαρτίν, Αμπάρκα Μπόβε 1.

ΕΛΛΑΔΑ (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Βούτσικα, Ελμισιάν 1, Μοροχλιάδου, Τσίγκα 2, Λαμπάτου 1, Μανουσάκη 2, Ανδρεάδη, Μουστάκα 1, Μπιτσάκου 2, Λαμπροπούλου 2, Καραγιάννη, Κοντάκου, Νικολοπούλου, Πλεμμένου.