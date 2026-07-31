Συμφωνία για τη Γάζα με μεγάλες εκκρεμότητες- Τα στάδια και το βασικό «αγκάθι»

Έναν λεπτομερή αλλά εύθραυστο οδικό χάρτη για τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και τη μεταβίβαση της διοίκησης της Γάζας σε παλαιστινιακό τεχνοκρατικό όργανο περιγράφει η νέα συμφωνία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η εξέλιξη παρουσιάστηκε από την Ουάσινγκτον ως «ιστορική συμφωνία» για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται κυρίως για ένα πλαίσιο εφαρμογής, στο οποίο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, όπως το ακριβές χρονοδιάγραμμα και κυρίως η σειρά με την οποία θα υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις των δύο πλευρών.

Το Ισραήλ δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως επί της ανακοίνωσης, ενώ ισραηλινές πηγές επιμένουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποχώρηση στρατευμάτων πριν ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς. Από την άλλη πλευρά, στελέχη της παλαιστινιακής οργάνωσης υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να σταματήσει τις επιθέσεις, να ανοίξει τα περάσματα και να αρχίσει να αποσύρεται από τη Γάζα.

Η διαφορά αυτή καθιστά την αλληλουχία των κινήσεων το βασικότερο «αγκάθι» της συμφωνίας.

Πώς προβλέπεται να γίνει ο αφοπλισμός

Με βάση τον οδικό χάρτη, η διαδικασία θα είναι σταδιακή και θα συνδέεται με συγκεκριμένα, επαληθεύσιμα βήματα.

Σε πρώτη φάση προβλέπεται να παραδοθούν τα όπλα που χρησιμοποιούνται από τις αστυνομικές δομές της Χαμάς. Τον έλεγχό τους θα αναλάβει η νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, η οποία θα στελεχωθεί με νέες προσλήψεις και με προσωπικό που θα έχει προηγουμένως ελεγχθεί.

Θα ακολουθήσει η απενεργοποίηση και αποθήκευση του βαρύτερου οπλισμού, η διάλυση στρατιωτικών εγκαταστάσεων και η καταστροφή τούνελ. Τα προσωπικά όπλα θα ρυθμιστούν βάσει παλαιστινιακής νομοθεσίας.

Την εφαρμογή θα επιβλέπει διεθνής μηχανισμός επαλήθευσης, καθώς το σχέδιο στηρίζεται στην παραδοχή ότι μεταξύ των δύο πλευρών δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Κάθε επόμενο στάδιο θα ενεργοποιείται μόνο εφόσον πιστοποιείται ότι έχουν τηρηθεί οι προηγούμενες δεσμεύσεις.

Σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων

Παράλληλα με τον αφοπλισμό προβλέπεται η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, επίσης σε διαδοχικές φάσεις. Η πρόοδος της αποχώρησης θα συνδέεται με την παράδοση των όπλων και με την ανάληψη του ελέγχου των αντίστοιχων περιοχών από τις νέες δυνάμεις ασφαλείας.

Το οριστικό χρονοδιάγραμμα δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι τα πρώτα ουσιαστικά βήματα μπορούν να γίνουν μέσα στους επόμενους έναν ή δύο μήνες, ενώ η πλήρης εφαρμογή θα απαιτήσει πολύ περισσότερο χρόνο.

Κεντρικό ρόλο θα έχει η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης, η οποία προβλέπεται να αναπτυχθεί στη Γάζα και να λειτουργήσει ως εγγυητής ασφαλείας. Αποστολή της θα είναι, μεταξύ άλλων, η επιτήρηση της συμφωνίας, η εκπαίδευση της νέας παλαιστινιακής αστυνομίας και η συνδρομή στη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Νέα διοίκηση χωρίς τη Χαμάς

Η διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας προβλέπεται να περάσει στην Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας, ένα μεταβατικό παλαιστινιακό τεχνοκρατικό όργανο. Η επιτροπή θα αναλάβει τις δημόσιες υπηρεσίες, τη διαχείριση της ανοικοδόμησης και τον έλεγχο των δυνάμεων ασφαλείας.

Η Χαμάς θα πρέπει να αποχωρήσει τόσο από τη διακυβέρνηση όσο και από τις ένοπλες δομές. Είχε ήδη ανακοινώσει τη διάλυση των κυβερνητικών οργάνων της, όμως η ισραηλινή πλευρά αντιμετωπίζει την κίνηση με δυσπιστία, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση θα εξακολουθήσει να ασκεί επιρροή όσο διατηρεί τον οπλισμό της.

Οι αντιδράσεις και οι εκκρεμότητες

Η συμφωνία προέκυψε έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας. Αποτελεί συνέχεια του ευρύτερου αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα, η πρώτη φάση του οποίου είχε οδηγήσει σε εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων.

Παρά την ανακοίνωση Τραμπ, το Ισραήλ δεν έχει δώσει δημόσια και επίσημη απάντηση. Την ίδια ώρα, η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ αμφισβήτησε την παρουσίαση της συμφωνίας και δήλωσε ότι διατηρεί επιφυλάξεις. Η στάση της είναι σημαντική, καθώς το σχέδιο αφορά όλες τις ένοπλες οργανώσεις και όχι μόνο τη Χαμάς.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της καθημερινής βίας. Παρά την υφιστάμενη εκεχειρία, ισραηλινές επιθέσεις και παλαιστινιακά πλήγματα δεν έχουν σταματήσει πλήρως.

Η νέα συμφωνία αποτελεί την πιο συγκεκριμένη μέχρι σήμερα προσπάθεια σύνδεσης του αφοπλισμού της Χαμάς με την αποχώρηση του Ισραήλ. Δεν συνιστά, όμως, ακόμη τετελεσμένη ειρηνευτική διευθέτηση. Η επιτυχία της θα εξαρτηθεί από το εάν οι δύο πλευρές θα αποδεχθούν το ίδιο χρονοδιάγραμμα και εάν ο διεθνής μηχανισμός θα μπορέσει να επιβάλει και να επαληθεύσει την ταυτόχρονη εφαρμογή του.