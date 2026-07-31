Ρήγμα Ρώμης- Μαδρίτης για τη Θέουτα: Τι αλλάζει στις μετακινήσεις μέσω Σένγκεν

Σε προσωρινή επαναφορά των συνοριακών ελέγχων για όσους φθάνουν από την Ισπανία προχωρά η Ιταλία, αντιδρώντας στη μεταναστευτική κρίση που ξέσπασε στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στις βόρειες ακτές της Αφρικής.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνεδρίαση της ιταλικής Επιτροπής Ανάλυσης για τη Μετανάστευση και την Ασφάλεια των Συνόρων, υπό τον υπουργό Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για έναν μήνα και θα αφορούν τις αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας, καθώς οι δύο χώρες δεν διαθέτουν κοινά χερσαία σύνορα.

Στην πράξη δεν πρόκειται για κλείσιμο των συνόρων ούτε για αποβολή της Ισπανίας από τη ζώνη Σένγκεν, αλλά για προσωρινούς και επιλεκτικούς ελέγχους σε λιμάνια και αεροδρόμια. Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών, οι αστυνομικές αρχές θα ελέγχουν κυρίως υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα για την κυκλοφορία τους στον χώρο Σένγκεν.

Για τους Ιταλούς πολίτες που ταξιδεύουν προς την Ισπανία δεν προβλέπεται αλλαγή στο καθεστώς μετακίνησης. Ωστόσο, οι πρόσθετοι έλεγχοι ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις στις μετακινήσεις, σε μία περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε την απόφαση «έκτακτο μέτρο» για την προστασία της εθνικής ασφάλειας και την αποτροπή πιθανών επιπτώσεων στο ιταλικό έδαφος. Τόνισε παράλληλα ότι οι έλεγχοι θα διατηρηθούν μόνο για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο, με στόχο να περιοριστούν οι συνέπειες στον θερινό τουρισμό.

Η Ρώμη συμφώνησε επίσης με το Παρίσι την ενίσχυση των ελέγχων στα γαλλοϊταλικά χερσαία σύνορα. Η Γαλλία έχει ήδη αποφασίσει να αυξήσει σημαντικά το προσωπικό επιτήρησης στα σύνορά της με την Ισπανία.

Η νεότερη εικόνα από τη Θέουτα

Η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα παραμένει εξαιρετικά σοβαρή, αν και τα νεότερα στοιχεία της Μαδρίτης δείχνουν ότι ο αριθμός των ανθρώπων που εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί έχει περιοριστεί αισθητά.

Περίπου 50.000 έως 60.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα μέσα σε ένα 24ωρο, διά ξηράς ή θαλάσσης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των ισπανικών αρχών, περισσότεροι από 48.300 επέστρεψαν στο Μαρόκο, με λιγότερους από 2.000 να παραμένουν στον θύλακα. Νεότερες διεθνείς αναφορές ανεβάζουν παράλληλα τον αριθμό των νεκρών στους 57.

Η Ισπανία ανέπτυξε στρατιωτικές και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε τη μαζική είσοδο ανθρώπων «προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας» της χώρας του. Κατηγόρησε κυκλώματα διακινητών ότι καλλιέργησαν ψευδείς προσδοκίες, διαστρεβλώνοντας πρόσφατη δικαστική απόφαση σχετικά με τις άμεσες επιστροφές μεταναστών.

Ο Σάντσεθ απάντησε αιχμηρά και στην ιταλική κυβέρνηση, ζητώντας να τηρηθούν οι ευρωπαϊκές συνθήκες και υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται ενότητα και όχι διχαστικές κινήσεις.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε ότι η Θέουτα και η Μελίγια υπάγονται σε ειδικό καθεστώς και ότι όσοι εισέρχονται στους δύο ισπανικούς θύλακες δεν αποκτούν αυτομάτως δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης στην υπόλοιπη ζώνη Σένγκεν. Υπενθύμισε επίσης ότι η επαναφορά ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα επιτρέπεται μόνο προσωρινά και σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Η κρίση προκαλεί πλέον έντονη πολιτική αντιπαράθεση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ επαναφέρει στο προσκήνιο τις εύθραυστες σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου, αλλά και τη διαμάχη γύρω από τη Δυτική Σαχάρα.