Η Dimand του Πατρινού Δημήτρη Ανδριόπουλου: Διπλό deal 158,3 εκατ. ευρώ με τον ΔΕΔΔΗΕ

Η DIMAND προχώρησε στην υπογραφή συμβολαίων με τη ΔΕΔΔΗΕ, ολοκληρώνοντας μία σημαντική συναλλαγή που περιλαμβάνει την πώληση ακινήτου στον Ελαιώνα, όπου θα αναπτύξει και θα παραδώσει το νέο συγκρότημα γραφείων της επιχείρησης, καθώς και την απόκτηση υφιστάμενων ακινήτων της ΔΕΔΔΗΕ στο Περιστέρι.

Το τίμημα για την πώληση ανέρχεται σε 134,7 εκατ. ευρώ, ενώ για την εξαγορά των ακινήτων στο Περιστέρι σε 23,6 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση του νέου συγκροτήματος γραφείων προγραμματίζεται για το 2028, με τη διοίκηση της εταιρείας να εκτιμά ότι οι συναλλαγές θα ενισχύσουν τις μελλοντικές οικονομικές επιδόσεις του ομίλου.

Η ανακοίνωση της εταιρίας

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIMAND Α.Ε.» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο ιστ’ (ββ) και άρθρο 21), του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και του Κανονισμού της Euronext Athens, όπως ισχύουν, τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η Εταιρεία, μέσω των κατά 100% θυγατρικών της, προχώρησε την 30.07.2026 στην υπογραφή των συμβολαίων που αφορούν, αφενός, την πώληση ακινήτου στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και την ανάπτυξη και παράδοση επ’ αυτού του νέου συγκροτήματος γραφείων της στον Δήμο Αθηναίων και, αφετέρου, την απόκτηση υφιστάμενων ακινήτων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον Δήμο Περιστερίου.

Ειδικότερα, η κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας «IQ Athens M.A.E.» υπέγραψε συμβόλαιο πώλησης ακινήτου με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έναντι τιμήματος €134,7 εκατ. το οποίο θα καταβληθεί τμηματικά, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Το ακίνητο αποτελεί κάθετη ιδιοκτησία, οικοπεδικής έκτασης 32.381 τ.μ., βρίσκεται επί των οδών Ιεράς Οδού 87-93, Αγίου Πολυκάρπου 92 και Χαρτεργατών, στην περιοχή του Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων, και επ’ αυτής ανεγείρεται κτιριακό συγκρότημα γραφείων συνολικής επιφάνειας 37.530 τ.μ..

Το συγκρότημα πρόκειται να πιστοποιηθεί κατά LEED στη βαθμίδα Gold, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης του αμερικανικού φορέα U.S. Green Building Council (USGBC). Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης και η παράδοση του συγκροτήματος προς χρήση προβλέπονται εντός του 2028.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού, η κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας «ΤΕΡΡΑ ΑΘΕΝΑ Μ.Α.Ε.», υπέγραψε συμβόλαιο απόκτησης των κάτωθι ακινήτων από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:

α) κτιρίου γραφείων, συνολικής επιφάνειας 19.004 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφ. Κηφισού 62 και των οδών Λογοθέτου και Οικονομίδου στον Δήμο Περιστερίου, και

β) δύο όμορων και λειτουργικά συνδεδεμένων με το υπό α) ανωτέρω κτίριο οικοπέδων, επιφάνειας 196 τ.μ. και 479 τ.μ., αντίστοιχα, επί της οδού Οικονομίδου 31, στον Δήμο Περιστερίου.

Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση των ανωτέρω ακινήτων ανέρχεται σε €23,6 εκατ.. Η απόκτηση των ανωτέρω ακινήτων θα χρηματοδοτηθεί με συνδυασμό ιδίων και δανειακών

κεφαλαίων, ενώ η σχετική τραπεζική χρηματοδότηση έχει ήδη εξασφαλιστεί από ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα. Σύμφωνα με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας και του Ομίλου, τα ακίνητα αυτά προορίζονται για εκμετάλλευση κατόπιν ανακατασκευής τους.

Οι ανωτέρω συναλλαγές είναι σημαντικές για τον Όμιλο και αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στα οικονομικά του αποτελέσματα.