Πύρινη απειλή στο Πόρτο Γερμενό- Αναζωπυρώσεις και ολονύχτια μάχη στη Βοιωτία

Δραματικές διαστάσεις έχει λάβει η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και, με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε προς τα παράλια και τα όρια με τη Δυτική Αττική.

Τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται στο Πόρτο Γερμενό, στην Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο, ενώ σε συναγερμό παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για νέες αναζωπυρώσεις.

Οι φλόγες σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από σπίτια στο Πόρτο Γερμενό

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό, όπου το πύρινο μέτωπο εξαπλώνεται στις δασικές εκτάσεις του Κιθαιρώνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι φλόγες έχουν πλησιάσει σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τα πρώτα σπίτια.

Μέσω του 112 δόθηκε εντολή στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Πόρτο Γερμενού και του Προσηλίου να απομακρυνθούν μέσω Βιλίων προς τη Μάνδρα, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Μετά τη δύση του ηλίου σταμάτησαν οι επιχειρήσεις των εναέριων μέσων και το βάρος της κατάσβεσης πέρασε στις επίγειες δυνάμεις. Οι πυροσβέστες έχουν δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες, με στόχο να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να προστατεύσουν τις κατοικημένες περιοχές.

Νέα αναζωπύρωση στην Ξηρονομή

Την ίδια ώρα, αναζωπύρωση σημειώθηκε στην περιοχή της Ξηρονομής, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά το πρωί της Παρασκευής.

Η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και πέρασε μέσα από τον οικισμό, φτάνοντας ανάμεσα σε κατοικίες. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί ζημιές σε ελαιώνες, καλλιέργειες, αγροτικά μηχανήματα και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Οι συνεχείς αλλαγές στη φορά του ανέμου δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών, καθώς εστίες που είχαν περιοριστεί αναζωπυρώνονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν τον οικισμό και τις γύρω εκτάσεις.

Νωρίτερα, το 112 είχε καλέσει όσους βρίσκονταν στην Ξηρονομή να απομακρυνθούν προς την Ελλοπία.

Απομάκρυνση 254 ανθρώπων διά θαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο

Κρίσιμη ήταν η κατάσταση και στον Άγιο Βασίλειο, καθώς η φωτιά απέκοψε τη μοναδική οδική πρόσβαση προς τον παραλιακό οικισμό.

Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών διά θαλάσσης, με τη συμμετοχή του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής και ιδιωτικών σκαφών. Περίπου 254 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια προς την παραλία της Λιβαδόστρας.

Νέα αναζωπύρωση που εκδηλώθηκε στο Καλαμάκι κατεύθυνε τις φλόγες προς την ίδια περιοχή, ωστόσο η επέμβαση των εναέριων μέσων, πριν από τη δύση του ηλίου, συνέβαλε στον περιορισμό της εξάπλωσης.

Οι επίγειες δυνάμεις αναμένεται να δώσουν ολονύχτια μάχη στα μέτωπα του Αγίου Βασιλείου, του Καλαμακίου και του Πόρτο Γερμενού, με κύριο στόχο την προστασία των οικισμών και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων.