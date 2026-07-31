Μετά τις φωτιές σε Φλόκα και Αιγιάλεια: Εθελοντική «ασπίδα» προστασίας στα ορεινά της Αχαΐας

Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκονται κάτοικοι, πολιτιστικοί σύλλογοι και εθελοντικές ομάδες στην Αχαΐα, μετά τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στo Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας και στην περιοχή Νεραντζιές – Άκολη της Αιγιάλειας.

Η ανησυχία είναι έντονη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες. H Αχαΐα βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον επίσημο χάρτη της Πολιτικής Προστασίας.

Τις τελευταίες ώρες πληθαίνουν τα καλέσματα για εθελοντικές περιπολίες σε ορεινές και δασικές εκτάσεις του νομού. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός καπνού ή ύποπτης δραστηριότητας και η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Οι πρωτοβουλίες αναπτύσσονται από συλλόγους και κατοίκους διαφορετικών περιοχών, με βασική προϋπόθεση οι περιπολίες να πραγματοποιούνται οργανωμένα, σε συνεννόηση με τις Αρχές και χωρίς οι συμμετέχοντες να θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο.

Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και της παραμονής εκδρομέων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και άλλες ευπαθείς περιοχές. Όταν ο δείκτης κινδύνου βρίσκεται στην κατηγορία 4 ή 5, η απαγόρευση εφαρμόζεται από τις 21:00 έως τις 06:00.

Στις περιοχές αυξημένης προστασίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το δάσος της Στροφυλιάς, το δάσος της Μόβρης, το Κομποβούνι, ο Ομπλός, η Ζήρια, η Παναγοπούλα, η λίμνη Τσιβλού, το φαράγγι του Βουραϊκού, η Ζαρούχλα και δασικές εκτάσεις των Καλαβρύτων. Οι περιορισμοί αφορούν ζώνες αρμοδιότητας των Δασαρχείων Πατρών, Αιγίου και Καλαβρύτων.

Από την απαγόρευση προβλέπονται εξαιρέσεις για μόνιμους κατοίκους, εργαζομένους, αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς και για όσους κινούνται στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο ή σε ασφαλτοστρωμένους δημοτικούς δρόμους.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή ανάφλεξη. Σε περίπτωση που εντοπίσουν καπνό ή φωτιά, πρέπει να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική στο 199 ή τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η Αχαΐα βρίσκεται ξανά σε καθεστώς πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορία 4) σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, λόγω εργασιών στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη.

Αντιπυρική περίοδος – Τι απαγορεύεται

Απαγορεύεται η χρήση πυρός στην ύπαιθρο και η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών χωρίς άδεια Πυροσβεστικής.

Απαγορεύεται η διέλευση και παραμονή πολιτών και οχημάτων σε περιοχές NATURA 2000, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, από 00:00 έως 06:00, όταν ο δείκτης κινδύνου είναι Κατηγορία 3 και άνω.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομέων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και ευπαθείς περιοχές από 21:00 έως 06:00, όταν ο δείκτης είναι Κατηγορία 4 ή 5.

Περιοχές με απαγόρευση κυκλοφορίας (κατηγορία 4–5) στην Αχαΐα

Περιοχή Δασαρχείου Αιγίου

Δερβένι – Μαραθιάς – Φαράγγι Βουραϊκού

Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας – Ποροβίτσα

Λίμνη Τσιβλού – Άνω Ποταμιά – Πέντε Δένδρα – Ψαμιακό Νερό

Δασικός δρόμος προς δεξαμενή Δασαρχείου Αιγίου (Αιγές)

Μοναστήρι – Εκκλησία Αναλήψεως

Άνω Ποταμιά – Κρύα Βρύση (Σούβαρδο)

Ζαρούχλα – Περιθώρι (Ελάτη & Μαύρη Πεύκη)

Σόλος – Ριζανά – Κρυονέρι – Ζαρούχλα

Ζαρούχλα – Άγιος Νικόλαος

Καλόγριας Λάκκα – Κούτσουρα (Κουνινά)

Καλόγριας Λάκκα – Βρύση Κερασούλας (Παρασκευή)

Άγιοι Απόστολοι Πτέρης – Πέντε Βρύσες Μελισσιών

Ι.Μ. Ταξιαρχών – Χριστιανική Ένωση (Κατασκηνώσεις)

Περιοχή Δασαρχείου Καλαβρύτων

Σταχτόλακκα – Κάτω Λουσοί

Στρογγυλή Λάκκα – Εικόνισμα (Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων)

Λαδοπόταμος – Κρύα Βρύση – Σούβαρδο – Στόλο

Αγία Λαύρα – Βερβερίκη (Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων)

Σούβαρδο – Κρύα Βρύση (Δάσος Ελάτης)

Χαλίκι – Νησί Προφτέσι – Κυνηγού Διάσελο

Άρμπουνα – Έλατος – Αράχωβα

Βλασία – Γεράκι

Προφήτης Ηλίας – Σαϊτά (Λυκούρια)

Προφήτης Ηλίας – Κιάφα (Λυκούρια)

Καστανοδάσος Κέρτεζης

Κέρτεζη – Αγία Σωτήρα – Μάκωβα

Κέρτεζη – Αγία Σωτήρα – Κλούκοβα

Σφήνες – Κερασοβίκος

Νάσια – Σουληνάρι (Δρυοδάσος)

Περιοχή Δασαρχείου Πατρών

Δάσος Στροφυλιάς (Δένδρο – Γεφυράκι – Αγριλίτσα – Κουνουπέλι)

Δάσος Κομποβουνίου (Κώμη – Μιτόπολη και άνω)

Φιλοκάλι – Μαρίτσα – Άγιος Νικόλαος Σπάτων (Δάσος Μόβρης)

Πευκοδάσος Καλλιθέας (Γήπεδο – Δεξαμενή και άνω)

Πευκοδάσος Κεφαλοβρύσου Κρήνης

Από Άγιο Κων/νο προς Ι.Μ. Ομπλού

Πευκοδάσος Κυπαρισσίου – Αγίου Δημητρίου (Κριθαράκια – Αλεποχώρι)

Δάσος Καρκαλός Άνω Καστριτσίου (Μοχλός – Χάραδρος – Πασχαλιάνοι – Αγ. Παρασκευή – Γεφύρι Σώφαινας)

Ιππικός Όμιλος Πλατανιού – Άνω Καστρίτσι

Πόρτες (διασταύρωση προς Κεφαλόβρυσο)

Σαρκουνά Ζήριας – Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας (Αετολίθι)

Χρούτσα – Μενελού – Προφήτης Ηλίας (Ζήρια)

Χρούτσα – Λυκοχωρός – Προφήτης Ηλίας (Ζήρια)

Παναγοπούλα – Άνω Ζήρια

Τσαπουρνιά – Λάπατα (Δάσος Ελάτης)

Δρέπανο – Άγιος Γεώργιος – Ανεμοδούρι (Καϊμακά)