Αιγιάλεια: Παραλίγο ατύχημα κατά την υδροληψία πυροσβεστικού ελικοπτέρου

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Αιγιαλείας, κατά τη διάρκεια υδροληψίας πυροσβεστικού ελικοπτέρου που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς πάνω από τις Νεραντζιές.

Την ώρα που το ελικόπτερο είχε κατέβει σε πολύ χαμηλό ύψος για να αντλήσει νερό από τη θάλασσα, ένα άτομο με ιστιοσανίδα βρέθηκε σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από το εναέριο μέσο και πέρασε κοντά στο σημείο της υδροληψίας, pεριγράφει το aigiovoice.gr.

Η παρουσία του στο συγκεκριμένο σημείο δημιούργησε άμεσο κίνδυνο, καθώς η ισχυρή ροή αέρα από τους έλικες προκαλεί έντονο κυματισμό και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου της ιστιοσανίδας.

Για λίγα δευτερόλεπτα υπήρξε φόβος σοβαρού ατυχήματος. Ευτυχώς, ο χειριστής της ιστιοσανίδας απομακρύνθηκε και η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Το ελικόπτερο συνέχισε την επιχείρηση ανεφοδιασμού, προκειμένου να επιστρέψει στο ενεργό μέτωπο της Άκολης, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.