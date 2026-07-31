Αισθητός στην Πάτρα ο καπνός από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Άκολη

Ο καπνός από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή της Άκολης, πάνω από τις Νεραντζιές Αιγιαλείας, έχει φτάσει μέχρι την Πάτρα. Η έντονη παρουσία του προκάλεσε ανησυχία σε αρκετούς κατοίκους, οι οποίοι εκτίμησαν λανθασμένα ότι είχε εκδηλωθεί νέο μέτωπο στην περιοχή των Συχαινών. Ωστόσο, δεν υπήρξε πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι άνεμοι έχουν μεταφέρει το νέφος αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το ενεργό μέτωπο, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να είναι επιβαρυμένη και στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Η παρουσία καπνού μπορεί να επηρεάσει περιοχές που δεν κινδυνεύουν άμεσα από τις φλόγες, γι’ αυτό και απαιτείται προσοχή, ιδιαίτερα από όσους αντιμετωπίζουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα.

Με αφορμή τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα, το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει τα μέτρα προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τις αναθυμιάσεις.

Κατά την καύση οργανικής ύλης απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, διοξείδιο του θείου και αιωρούμενα σωματίδια. Τα μικρότερα σωματίδια μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά στους πνεύμονες, ακόμη και να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος.

Μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν τα άτομα με άσθμα ή άλλα αναπνευστικά νοσήματα, όσοι πάσχουν από καρδιαγγειακές παθήσεις, οι χρονίως πάσχοντες, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι έγκυες και οι καπνιστές.

Η έκθεση στον καπνό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών και της αναπνευστικής οδού, βήχα, βρογχίτιδα, δύσπνοια ή κρίση άσθματος. Σε ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα ενδέχεται επίσης να προκαλέσει αρρυθμίες ή σοβαρότερα καρδιοαναπνευστικά προβλήματα.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Το Υπουργείο Υγείας συνιστά στους κατοίκους των περιοχών που καλύπτονται από καπνό:

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.

Να παραμένουν σε κλειστούς χώρους, διατηρώντας κλειστά παράθυρα, πόρτες και άλλες εισόδους αέρα.

Να χρησιμοποιούν το κλιματιστικό στη λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα και να απενεργοποιούν την εισαγωγή εξωτερικού αέρα.

Να αποφεύγουν μέσα στο σπίτι το κάπνισμα, τη χρήση ψησταριάς, τζακιού, κεριών και αεροζόλ.

Εάν είναι απαραίτητο να μετακινηθούν, να χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής προστασίας, όπως Ν95, FFP2 ή KN95, η οποία εφαρμόζει σωστά σε μύτη και στόμα.

Στο αυτοκίνητο να ανάβουν τα φώτα όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη και να ρυθμίζουν τον κλιματισμό στην ανακύκλωση αέρα.

Να πίνουν συχνά νερό και να αποφεύγουν ποτά με ζάχαρη ή αλκοόλ.

Ιδιαίτερη φροντίδα χρειάζονται οι ηλικιωμένοι και όσοι ζουν μόνοι. Θα πρέπει να ελέγχεται ότι έχουν πρόσβαση στη φαρμακευτική αγωγή τους, παραμένουν επαρκώς ενυδατωμένοι και μπορούν να ζητήσουν βοήθεια εάν παρουσιάσουν συμπτώματα.

Άμεση ιατρική συνδρομή πρέπει να αναζητείται σε περίπτωση δύσπνοιας, σύγχυσης, σπασμών, πόνου ή σφιξίματος στο στήθος, ταχυκαρδίας, έντονης ζάλης ή απώλειας συνείδησης. Το ίδιο ισχύει για όσους έχουν υποστεί εγκαύματα ή έχουν εισπνεύσει θερμά αέρια.

Οι συστάσεις αφορούν και την Πάτρα όσο ο καπνός από το μέτωπο της Ακολής παραμένει στην ατμόσφαιρα, ακόμη και αν η πόλη βρίσκεται μακριά από τις φλόγες.