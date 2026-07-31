Έρχεται 17 Δεκεμβρίου η ταινία "Avengers: Doomsday-Εκδικητές:Η Άνοδος του Doctor Doom"

Τα σύμπαντα συγκρούονται και το Saga του Multiverse ξεκινά το τελευταίο της κεφάλαιο στη νέα, πολυαναμενόμενη ταινία της Μάρβελ, «Avengers: Η Άνοδος του Doctor Doom».

Αγαπημένοι ήρωες από τρία διαφορετικά σύμπαντα θα βρεθούν σε μια μοιραία πορεία σύγκρουσης και τελικά θα αντιμετωπίσουν μια υπαρξιακή απειλή, διαφορετική από οτιδήποτε έχουν αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Αυτή η επική ταινία θα θέσει τα θεμέλια για το μέλλον του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel.

Σκηνοθεσία: Anthony Russo, Joe Russo.

Πρωταγωνιστούν οι: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena, Tenoch Huerta Mejia.

Το φιλμ "Avengers: Doomsday" θα βγει 18-12-2026 στη Βόρειο Αμερική & μία μέρα νωρίτερα στις 17-12 από τη Feelgood στην Ελλάδα.

Όπως διαβάσαμε, αποτελεί sequel-συνέχεια στο "Avengers: Endgame-Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη" (2019) που είχαν σκηνοθετήσει οι Τζο και Άντονι Ρούσο και είχε αποτελέσει τεράστια εμπορική επιτυχία παγκοσμίως με εισπράξεις 2 δις 799 εκατ. δολάρια. Το "Avengers: Doomsday" είναι η 39η κινηματογραφική παραγωγή της Marvel Cinematic Universe (MCU). Ο Robert Downey Jr. είναι στην ταινία ο Doctor Doom.

Σενάριο: Michael Waldron και Stephen McFeely.

Όταν με το καλό κυκλοφορήσει η ταινία, θα έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ