Μάκης Κατσιγιάννης: Η θάλασσα μπορεί να γίνει ο μεγάλος μοχλός ανάπτυξης για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα

Τη σημασία αξιοποίησης της θάλασσας ως βασικού αναπτυξιακού πλεονεκτήματος για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα ανέδειξε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πάτρας, Μάκης Κατσιγιάννης, κατά την ομιλία του στην Ημερίδα «Blue Achaia Forum 2026», με θέμα «Η θάλασσα ως μοχλός αναπτυξιακής, επιχειρηματικότητας και συνεργασίας στη Δυτική Ελλάδα».

Ο κ. Κατσιγιάννης ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρόσκληση και συνεχάρη για τη σημαντική πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι η θάλασσα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας της Πάτρας, αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία για το μέλλον της πόλης.

Όπως ανέφερε, η Πάτρα αναπτύχθηκε μέσα από το λιμάνι, το εμπόριο και τη σύνδεσή της με τον κόσμο, ενώ σήμερα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο το συγκριτικό της πλεονέκτημα.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο του λιμανιού ως αναπτυξιακού πυλώνα για τη Δυτική Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική του θέση μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές, μέσα από σχέδιο, συνεργασία και κοινό όραμα.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη σύνδεση κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας με την πραγματική οικονομία, τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και την τοπική αγορά.

«Όταν μιλάμε για ανάπτυξη, πρέπει να μιλάμε και για τις επιχειρήσεις, τα καταστήματα, τους επαγγελματίες και τους ανθρώπους που καθημερινά κρατούν ζωντανή την αγορά της πόλης», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυνατότητες ανάπτυξης της κρουαζιέρας, σημειώνοντας ότι η Πάτρα διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για να διεκδικήσει έναν πιο σημαντικό ρόλο, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, το λιμάνι, αλλά και την πολιτιστική και γαστρονομική της ταυτότητα.

Όπως τόνισε, το ζητούμενο δεν είναι μόνο ο αριθμός των αφίξεων, αλλά το πραγματικό όφελος που παραμένει στην τοπική κοινωνία.

«Ο επισκέπτης που φτάνει στην Πάτρα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει την πόλη, να επισκεφθεί την αγορά, τα καταστήματα, την εστίαση και τις υπηρεσίες μας», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη νέα μαρίνα mega yachts, ο Μάκης Κατσιγιάννης υπογράμμισε ότι αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού υψηλού επιπέδου και για τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων στην τοπική οικονομία, με απαραίτητη προϋπόθεση τη σύνδεσή της με την πόλη.

Κλείνοντας, τόνισε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ του λιμανιού, της αυτοδιοίκησης, των φορέων του τουρισμού και της αγοράς, ώστε οι μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες να μετατραπούν σε πραγματικά οφέλη για την κοινωνία.

«Η ανάπτυξη δεν αποτυπώνεται μόνο στα έργα και στους αριθμούς. Αποτυπώνεται στις επιχειρήσεις που προχωρούν, στις νέες θέσεις εργασίας, στην ενίσχυση της αγοράς και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών», κατέληξε στην τοποθέτηση του, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πάτρας, Μάκης Κατσιγιάννης.