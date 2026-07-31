Ε.Σ.Α.μεΑ.: Αμέριστη στήριξη στον Σύλλογο «ΜΙΤΟΣ» - Άμεση λύση για τη λειτουργία της Δομής για τον Αυτισμό στην Πάτρα

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. - Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εκφράζει με ανακοίνωση της, την έντονη απογοήτευσή της για την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής φορέα λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας Ολικής Φροντίδας (ΚΗΟΦ) Ατόμων με Αυτισμό στην Πάτρα και δηλώνει την αμέριστη στήριξή της στον Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό «ΜΙΤΟΣ», ο οποίος εδώ και χρόνια αγωνίζεται με συνέπεια και ανιδιοτέλεια για την ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών για τα άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους.

Ο «ΜΙΤΟΣ», όπως τονίζει και η ανακοίνωσή του, κατέθεσε μία ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση, έχοντας εξασφαλίσει τη συνεργασία έγκριτων επιστημόνων και τη στήριξη των σημαντικότερων θεσμικών φορέων της περιοχής. Η μη επιλογή του δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και εντείνει την ανησυχία των οικογενειών που περίμεναν ότι μια τόσο σημαντική δομή θα μπορούσε να λειτουργήσει άμεσα, με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των ατόμων με αυτισμό.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι μια Δομή που δημιουργήθηκε έπειτα από πολυετείς προσπάθειες, για να καλύψει ένα διαχρονικό κενό στη Δυτική Ελλάδα, κινδυνεύει σήμερα να παραμείνει ανενεργή λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Μια τέτοια εξέλιξη δεν πλήττει έναν Σύλλογο - πλήττει πρωτίστως τα άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους, που εξακολουθούν να στερούνται αναγκαίων υπηρεσιών.

Οι οργανώσεις των γονέων δεν είναι απλοί συμμετέχοντες στις διαδικασίες. Είναι οι φορείς που, επί δεκαετίες, έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες εκεί όπου η Πολιτεία δεν κάλυπτε ουσιαστικές ανάγκες, γνωρίζουν σε βάθος τις πραγματικές απαιτήσεις της κοινότητας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καλεί το υπουργείο Υγείας να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία της Δομής για τον Αυτισμό στην Πάτρα και να μην χαθεί μια τόσο σημαντική επένδυση για την περιοχή. Παράλληλα, ζητά από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Πατρέων, τους βουλευτές του Νομού και όλους τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς να συμβάλουν ενεργά στην εξεύρεση μιας δίκαιης και άμεσης λύσης, που θα εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση και τη βιώσιμη λειτουργία της Δομής.

Η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που έχουν δημιουργηθεί μέσα από τον αγώνα των ίδιων των οικογενειών και να αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία των οργανώσεών τους. Δεν μπορεί να επιτρέψει να παραμείνει ανενεργή μια δομή που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει κρίσιμες ανάγκες των ατόμων με αυτισμό.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. παραμένει στο πλευρό του Συλλόγου «ΜΙΤΟΣ» και όλων των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία, διεκδικώντας ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες, με σεβασμό στα δικαιώματά τους και με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον τους.