Δυτική Αχαΐα: Έκτακτη συνεδρίαση του ΤΕΣΟΠΠ- Κ. Ταπεινός: «Οι επόμενες ώρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες»

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στο Φλόκα και απείλησε τον οικισμό ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο τις εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στη Δυτική Αχαΐα.

Με την περιοχή να παραμένει αντιμέτωπη με θυελλώδεις ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, ο Δήμος θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο «Μελίνα Μερκούρη» κατεπείγουσα συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Κώστα Ταπεινού. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μετά την ένταξη της Αχαΐας σε κατάσταση συναγερμού, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο αντιδήμαρχος Ανδρέας Μπουχέλος, ο γενικός γραμματέας του Δήμου Γιώργος Καλαντζόπουλος, οι εκπρόσωποι του ΣΕΔΙΠ Νικόλαος Φωτόπουλος και Κωνσταντίνος Τσίπας, ο εθελοντής δασοπυροσβέστης κ. Πριόβολος, η συμβασιούχος Πολιτικής Προστασίας Αντιγόνη Γκοτσούλια και η ανθυπασπιστής του Λιμενικού Σώματος Ελένη Πεντασκούφη.

Παρόντες ήταν ακόμη οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Σαγαιίκων Ανδρέας Κανελλόπουλος, Απιδεώνας Ιορδάνης Πλώτας, Ελαιοχωρίου Κωνσταντίνος Παναγόπουλος και Καραϊίκων Νικόλαος Δημόπουλος.

Ο Κώστας Ταπεινός υπογράμμισε ότι ο Δήμος βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ενώ τα ήδη αποφασισμένα μέτρα εφαρμόζονται αυστηρά και ενισχύονται όταν ο δείκτης επικινδυνότητας φθάνει στις κατηγορίες 4 και 5.

Απευθυνόμενος στους προέδρους των κοινοτήτων, τους κάλεσε να παραμένουν σε συνεχή επαγρύπνηση και να ενημερώνουν άμεσα τον Δήμο για κάθε περιστατικό ή ύποπτη δραστηριότητα. Παράλληλα, ζήτησε τη συνδρομή τους στην ενημέρωση των κατοίκων και σε οποιαδήποτε άλλη ανάγκη προκύψει.

Όπως επισήμανε, οι επόμενες ώρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς ο συνδυασμός θυελλωδών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών ευνοεί την εκδήλωση και την ταχύτατη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Ανδρέας Μπουχέλος τόνισε ότι η δημοτική Αρχή βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «τα κινητά μας λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο», ώστε να εξασφαλίζεται άμεση ανταπόκριση σε κάθε συμβάν.

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας καλεί τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει φωτιά και να ειδοποιούν χωρίς καθυστέρηση τις αρμόδιες Αρχές για οτιδήποτε ύποπτο αντιληφθούν.