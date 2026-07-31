Το Haunting Adeline της H.D. Carlton έρχεται στη μεγάλη οθόνη

Μετά από ανακοίνωση της H.D. Carlton στα social media, η κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου της, Haunting Adeline είναι γεγονός!

Με το αμφιλεγόμενο περιεχόμενό του και τους έντονους προβληματισμούς που προκάλεσε από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του, το 2021, το πρώτο βιβλίο της σειράς Cat & Mouse έχει διχάσει το αναγνωστικό κοινό όσο ελάχιστοι τίτλοι. Ωστόσο, παραμένει ένα από τα σημαντικότερα dark romance, έχοντας αποκτήσει φανατικό κοινό που για χρόνια θεωρούσε αδύνατο ένα τόσο τολμηρό έργο να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. Η ανακοίνωση της επερχόμενης ταινίας αποδεικνύει πως το φαινόμενο Haunting Adeline συνεχίζει να ξεπερνά κάθε προσδοκία.



Σήμερα, τα βιβλία της Carlton έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 25 γλώσσες και έχουν ξεπεράσει συνολικά τα 12 εκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσεις παγκοσμίως.

Οι Έλληνες αναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το βιβλίο πολύ σύντομα, καθώς θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Anubis αυτό το φθινόπωρο, με τίτλο Haunting Adeline: Εμμονή.

Παράλληλα, όσοι επιθυμούν να ανακαλύψουν τη γραφή της H.D. Carlton μπορούν να διαβάσουν το αυτοτελές dark romance μυθιστόρημά της Σε Πονάει; (Does It Hurt?), που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο από τις Εκδόσεις Anubis.

Η H.D. Carlton είναι bestselling συγγραφέας, γνωστή για τα μυθιστορήματά της που συνδυάζουν ρομαντισμό και στοιχεία ψυχολογικών θρίλερ. Έγινε γνωστή μέσα από τη διλογία Haunting Adeline και Hunting Adeline που καθήλωσε το Booktok και την ανέδειξε ως μία από τις σημαντικότερες συγγραφείς dark romance παγκοσμίως.

Η Carlton ζει στο Όρεγκον με το σύζυγό της, δύο σκύλους και μια γάτα. Οι αγαπημένοι χαρακτήρες της κινούνται στην «γκρίζα ζώνη» της ηθικής και η ίδια

θεωρεί πως όποιος σκοπεύει να βουτήξει στις ιστορίες της, καλό θα ήταν να αφήσει τη λογική του... στην άκρη.