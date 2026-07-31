Πολύεδρο-Πάτρα: Το πρόγραμμα της Εβδομάδας 2 - 8 Αυγούστου 2026

Πλούσιο το πρόγραμμα της νέας εβδομάδας 2 - 8 Αυγούστου 2026, του Πολύεδρου της Όλγας Νικολοπούλου και του Κωστή Καπέλα.

Την Κυριακή 2/8 στις 10 το πρωί πραγματοποιείται το Φεστιβάλ αφήγησης Τα Παραμύθια της Νερομάνας στην Κρήνη

Υπαίθριο Γιουσουρούμ στην πλατεία, συλλογή παλαιών ρούχων και αντικειμένων με στόχο τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του χωριού.

Ακόμα έχουν προγραμματιστεί Εργαστήριο Χαρακτικής και Τυπώματος για τα παιδιά και Παραδοσιακά παιχνίδια.

Κυριακή 2/8 στις 7 το απόγευμα Τα Παραμύθια της Νερομάνας

Αφήγηση παραμυθιών με μουσική υπόκρουση στη ρεματιά της Νερομάνας στην Κρήνη.

Συμμετέχουν η Ιωάννα Αραμπατζή και η Μάρω Γαλάνη.

Ζωοφιλική εκπαιδευτική δράση με την Ασπασία Σκιαδαρέση.

Τρίτη 4/8 στις 9 το βράδυ The Music Travelers live στο Πολύεδρο, σύγχρονες μουσικές συνθέσεις του Ανδρέα Καχριμάνη με ήχους από παραδόσεις της Μεσογείου, της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, με στοιχεία progressive, rock και jazz.

Κιθάρα: Ανδρέας Καχριμάνης

Τσέλο: Σταύρος Παργινός.

Δευτέρα 3/8 έως Σάββατο 8/8

Bazaar Βιβλίου στον κήπο του Πολύεδρου, με βιβλία όλων των θεμάτων τα περισσότερα από 1 έως 7 €.

● Πεζογραφία ● Ποίηση ● Ιστορία ● Παιδικά ● Ψυχολογία

● Φιλοσοφία ● Τέχνη ● Θέατρο ● Αρχιτεκτονική κ. α.

Από Δευτέρα 3 έως Σάββατο 8/8 Μικρές εκθέσεις στον κήπο του Πολύεδρου

Έκθεση κοσμήματος της Λητώς Ηλιάννας Καπέλλα

Συνθέσεις με πολυμερικό πηλό.

Τέλος συνεχίζεται η ομαδική εικαστική έκθεση «Αναδρομή». Διάλογος δημιουργών και χώρου μέσα στον χρόνο (45 χρόνια). Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, Κατασκευές.