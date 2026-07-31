Νόσος των Λεγεωναρίων: 180 κρούσματα και 11 θάνατοι στην Ελλάδα το 2025

Συνολικά 180 κρούσματα της νόσου των Λεγεωναρίων δηλώθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2025, σύμφωνα με την ετήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Από αυτά, τα 100 καταγράφηκαν μέσω του Εθνικού Συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων. Σε 83 περιπτώσεις ως πιθανός χώρος έκθεσης αναφέρθηκε η κοινότητα, δέκα κρούσματα συνδέθηκαν με ταξίδι και επτά με νοσοκομειακό περιβάλλον.

Παράλληλα, μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτήρησης ELDSNet δηλώθηκαν ακόμη 80 περιστατικά σε ταξιδιώτες, οι οποίοι πιθανότατα εκτέθηκαν κατά την παραμονή τους σε τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα.

Η έκθεση καταγράφει 11 θανάτους μεταξύ των κρουσμάτων που δηλώθηκαν στο εθνικό σύστημα. Οι δέκα περιπτώσεις είχαν ως πιθανό χώρο έκθεσης την κοινότητα και μία νοσοκομείο. Επτά από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ήταν άνδρες άνω των 60 ετών και τέσσερις γυναίκες ηλικίας άνω των 67 ετών.

Περισσότερα κρούσματα σε άνδρες άνω των 65 ετών

Από τα 100 περιστατικά του εθνικού συστήματος, τα 66 αφορούσαν άνδρες και τα 34 γυναίκες, με την πλειονότητα των ασθενών να ανήκει στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών.

Τα περισσότερα κρούσματα δηλώθηκαν στην Αττική, όπου καταγράφηκαν 50 περιστατικά, και στην Κεντρική Μακεδονία με 20. Ωστόσο, αναλογικά με τον πληθυσμό, την υψηλότερη επίπτωση εμφάνισε η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με 1,8 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους.

Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά που συνδέθηκαν με ταξίδια, τα περισσότερα αφορούσαν τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Η πλειονότητά τους είχε διαμείνει σε καταλύματα στην Κρήτη, στα Ιόνια Νησιά και στο Νότιο Αιγαίο.

Σε σύνολο 94 τουριστικών καταλυμάτων αναφέρθηκαν εννέα συρροές κρουσμάτων, καθεμία από τις οποίες πιθανόν συνδεόταν με διαφορετικό κατάλυμα.

Δεν καταγράφηκε επιδημία

Παρά τον συνολικό αριθμό των περιστατικών, ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι το 2025 δεν καταγράφηκε επιδημία στην Ελλάδα. Η επίπτωση της νόσου παρέμεινε στα ίδια χαμηλά επίπεδα με το 2024, στα 0,8 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους.

Τα περισσότερα περιστατικά εμφανίζονται από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη του βακτηρίου στα υδάτινα συστήματα. Στα περιστατικά ταξιδιωτών, ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο.

Πώς μεταδίδεται η νόσος

Η λεγεωνέλλωση είναι οξεία βακτηριακή λοίμωξη του αναπνευστικού. Η σοβαρότερη μορφή της, γνωστή ως νόσος των Λεγεωναρίων, εκδηλώνεται κυρίως με πνευμονία και μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Το βακτήριο αναπτύσσεται σε συστήματα νερού, ιδιαίτερα όταν υπάρχει στασιμότητα και η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 25 και 42 βαθμών Κελσίου. Πιθανές εστίες αποτελούν οι σωληνώσεις, οι δεξαμενές, τα ντους, τα υδρομασάζ, τα σιντριβάνια και οι πύργοι ψύξης.

Η μετάδοση γίνεται με την εισπνοή μικροσκοπικών σταγονιδίων μολυσμένου νερού και όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι άνθρωποι άνω των 50 ετών, οι καπνιστές, οι ασθενείς με χρόνια πνευμονοπάθεια, διαβήτη ή νεφρική ανεπάρκεια, καθώς και όσοι έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Η πρόληψη βασίζεται στη συστηματική συντήρηση, στον καθαρισμό και στην απολύμανση των εγκαταστάσεων ύδρευσης και κλιματισμού, ιδιαίτερα σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία και μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας.