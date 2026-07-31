"Ο Κλειδαράς του Ενός Εκατομμυρίου" με τον Γάλλο κωμικό Κριστιάν Κλαβιέ από 6-8 στα θερινά σινεμά

Η εταιρεία διανομής Weirdwave από τις 6 Αυγούστου 2026, θα παρουσιάσει στα θερινά σινεμά την απολαυστική κωμωδία του Γκρεγκουάρ Βινιερόν με τίτλο "Ο Κλειδαράς του ενός εκατομμυρίου" με τον αγαπημένο Γάλλο σταρ Κριστιάν Κλαβιέ που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στις πιο επιτυχημένες γαλλικές κωμωδίες δημιουργώντας αξέχαστους χαρακτήρες όπως ο πασίγνωστος Αστερίξ και ο μπαμπας-πεθερός στο "Θεέ μου, τι σου κάναμε".

Ένας άδικα απολυμένος υπάλληλος κατασκευαστικής εταιρείας κλέβει 1 εκατομμύριο ευρώ από το χρηματοκιβώτιο του διευθυντή του. Όταν μαθαίνει ότι η απόλυση ήταν μια δοκιμασία για μια προαγωγή, ξεκινάει μια απεγνωσμένη, ξεκαρδιστική αποστολή να επιστρέψει κρυφά τα χρήματα πριν το καταλάβει το αφεντικό του.

Μια καταιγιστική κωμωδία βασισμένη σε παρεξηγήσεις και μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα…

ΥΠΟΘΕΣΗ

Σε μια ιστορία που εξελίσσεται σαν ένας αγώνας ενάντια στο χρόνο, ένας υπάλληλος κατασκευαστικής εταιρείας πεπεισμένος πως έχει χάσει την προαγωγή που τόσο περίμενε και ότι τον έχουν προδώσει, κλέβει από το αφεντικό του μία βαλίτσα με ένα εκατομμύριο ευρώ μαύρου χρήματος για εκδίκηση. Καθώς ετοιμάζεται να εξαφανιστεί μαζί με τη σύντροφό του, έρχεται η αναπάντεχη είδηση: τελικά, πήρε τη θέση που ήθελε τόσο πολύ. Από τη στιγμή εκείνη, η αποστολή αλλάζει χαρακτήρα. Έχει μόνο μια νύχτα για να ξαναβάλει τα χρήματα στη θέση τους, χωρίς να κινήσει υποψίες στο αφεντικό του ή να τραβήξει την προσοχή αυτών που φυλάνε τη βαλίτσα. Για να τα καταφέρει, επιστρατεύει έναν κλειδαρά αμφιβόλου ηθικής (Κριστιάν Κλαβιέ), πυροδοτώντας ξεκαρδιστικές αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Ο κλειδαράς του ενός εκατομμυρίου, ακολουθεί τα βήματα των δημοφιλών γαλλικών κωμωδιών με πρωταγωνιστή τον Κριστιάν Κλαβιέ, όπου ο έντονος ρυθμός και οι συνεχείς ανατροπές, τροφοδοτούμενες από απερίσκεπτο αυτοσχεδιασμό, προκαλούν άφθονο γέλιο.

Και ποιος δεν θα έδινε ένα εκατομμύριο για…

«Μια ευχάριστη κωμωδία, ιδανική για να καθαρίσεις το μυαλό σου» - Letterboxd.com

"Ο κλειδαράς του ενός εκατομμυρίου" (Le Million, Γαλλία, 2025, διάρκεια 88 λεπτά).

Σκηνοθεσία: Γκρεγκουάρ Βινιερόν

Σενάριο: Ιζαμπέλ Ζακέ, Ζουλί Πονσονέ, Γκρεγκουάρ Βινιερόν.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Κριστιάν Κλαβιέ, Ραγιάν Μπενσετί, Ζιλ Κοέν, Κλερ Σιστ.

Ο 74χρονος Κριστιάν Κλαβιέ πρωταγωνιστεί & στην κωμωδία «Συμπέθεροι από Σόι 2-Cocorico 2» που προβάλλεται με επιτυχία αυτήν την περίοδο στις Ελληνικές αίθουσες.

Η ταινία όταν βγει είναι πολύ πιθανό να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ