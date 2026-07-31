Ιερά Μητρόπολη Πατρών: Ξεκινούν οι Παρακλήσεις στην Υπεραγία Θεοτόκο

Στην όμορφη περίοδο έως τον Δεκαπενταύγουστο που η εκκλησία μας τιμά την Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, μπαίνουμε από το Σάββατο 1η Αυγούστου 2026 και σε όλες τις εκκλησίες θα τελούνται τα απογεύματα οι ιερές παρακλήσεις στην Παναγία.

Για παράδειγμα στην ενορία του Ιερού Ναού Αγ. Νεκταρίου Πατρών, είδαμε πως από την Κυριακή 2 Αυγούστου έως την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 (εκτός Σαββάτου) θα τελείται: Εσπερινός και Παρακλητικός Κανών στην Υπεραγία Θεοτόκο ενώ ιδιαίτερα την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ έως μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία όπου και θα ψαλούν τα Εγκώμια της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Επίσης κάθε χρόνο την Κυριακή πριν τον Δεκαπενταύγουστο (φέτος στις 9/8) στην Ιερά Μονή Παναγίας Γηροκομητίσσης που πανηγυρίζει και εορτάζει στις 15 Αυγούστου, θα ψαλούν στις 19.00 μεγαλοπρεπώς και με ευλάβεια τα Εγκώμια της Παναγίας. Η τελετή αυτή συγκεντρώνει πάντα πολύ κόσμο που κατακλύζει τον περίβολο του μοναστηριού της Παναγίας Γηροκομητίσσης για να ακούσει τους ωραίους αφιερωματικούς ύμνους και εγκώμια στην Υπεραγία Θεοτόκο.

Να προσθέσουμε πως στο μέσον περίπου της περιόδου του Δεκαπενταύγουστου, στις 6/8 είναι και η μεγάλη δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος όπου στους Ιερούς Ναούς θα αναπεμφθεί δέηση και θα ευλογηθούν τα σταφύλια. Επίκεντρο του εορτασμού στην Πάτρα αποτελεί ο Ιερός Ναός Παντοκράτορος.