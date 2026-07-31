Τα Παραμύθια της Νερομάνας την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 στην Κρήνη

«Τα παραμύθια της Νερομάνας», το Φεστιβάλ Αφήγησης, αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026, ξεκινάει στην Κρήνη, με δράσεις πρωί και απόγευμα. Ο θεσμός που τόσο αγαπήθηκε και μας συνδέει με τον τόπο και τις παραδόσεις μας, θα δώσει ζωή σε θρύλους, αφηγήσεις και λαϊκές ιστορίες, σε μια μέρα γεμάτη από παραμύθια, μουσική, τραγούδια και ζωγραφική στον ίσκιο των δέντρων, με το κελάρυσμα του δροσερού νερού.

Το πρωί της Κυριακής 2/8, από τις 9 και μετά, στην πλατεία του χωριού θα πραγματοποιηθεί υπαίθριο γιουσουρούμ· όλοι έχουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε αλλά διστάζουμε να τα αποχωριστούμε. Μπορούμε να συγκεντρώσουμε ρούχα ή αντικείμενα και να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, μια νέα ζωή, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία! Τα έσοδα θα διατεθούν για βιβλία που θα προσφερθούν στην Βιβλιοθήκη του χωριού, αναφέρει η ανακοίνωση του Πολύεδρου που διοργανώνει σε ετήσια βάση τα Παραμύθια της Νερομάνας.

Παράλληλα, στον ίδιο φιλόξενο χώρο, κάτω από την σκιά των πλατανιών, τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα βιωματικό Εργαστήριο Χαρακτικής και Τυπώματος. Με την εκπαιδευτικό Γιώτα Λαμπρακάκη και την εικαστικό Όλγα Νικολοπούλου, υπεύθυνη του Πολύεδρου, θα έχουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε τη μαγεία της δημιουργίας και να μεταμορφώσουμε τις ιδέες μας σε τέχνη.

Το ίδιο απόγευμα στις 7, στη ρεματιά της Νερομάνας, η αφηγήτρια – συγγραφέας Ιωάννα Αραμπατζή, η performer – ποιήτρια Μάρω Γαλάνη και η Μαρία Ζαφειροπούλου θα αφηγηθούν παραδοσιακά παραμύθια. Καλοδεχούμενες είναι πάντα οι αφηγήσεις από ντόπιους και παρευρισκόμενους. Μην διστάσετε, περιμένουμε να ξετυλίξουμε όλοι μαζί το κουβάρι της παράδοσης!

Με παιχνίδια όπως το χαλασμένο τηλέφωνο και οι νερόμπομπες, μικροί και μεγάλοι περνούν ξέγνοιαστες στιγμές στη φύση, μακριά από τους θορύβους της πόλης.

Σε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με την Ασπασία Σκιαδαρέση, ειδικό συμπεριφοράς σκύλων, μαθαίνουμε να αγαπάμε τα ζώα, να κατανοούμε τις ανάγκες τους και να μοιραζόμαστε τον κόσμο μαζί τους με φροντίδα και σεβασμό.

Οι παραπάνω δραστηριότητες θα συνοδεύονται από ζωντανή μουσική.

Και αυτή είναι η αρχή, γιατί φέτος το Φεστιβάλ διευρύνει τους χρονικούς ορίζοντές του και θα συνεχιστεί μέχρι το Φθινόπωρο, με στάσεις στο Καστρίτσι και την Οβρυά. Σε μια γλυκιά ατμόσφαιρα που συνθέτουν τα φύλλα που πέφτουν και τα χρώματα που αλλάζουν, ο κύκλος αυτός θα ολοκληρωθεί στην Κρήνη, όπου θα βουτήξουμε βαθιά στον χρόνο, ψηλαφώντας τα ίχνη της από τις μυκηναϊκές αρχαιότητες μέχρι τα βυζαντινά ευρήματα, από τα οθωμανικά έγγραφα στα μονοπάτια της Φραγκοκρατίας και από τις μάχες στης Επανάστασης ως τη νεότερη εποχή.

Το Φεστιβάλ Αφήγησης που οργανώνει από το 2008 το Πολύεδρο, γίνεται σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Κρήνης, την Τοπική Κοινότητα Άνω Καστριτσίου και με την πολύτιμη στήριξη των χορηγών: Μασούτης, Χάχαλης – Tεντούρα Κάστρο και νερό Σουρωτή.