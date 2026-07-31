Ο Παυλίδης έφτασε τα 32 γκολ στις διεθνείς διοργανώσεις

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπήκε φουριόζος στη σεζόν 2026-27, καθώς πέτυχε καρέ τερμάτων στην πρόκριση της Μπενφίκα στον 3ο γύρο του Europa League και έγινε ο Έλληνας παίκτης με τα περισσότερα γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο εκ των αρχηγών της Εθνικής Ελλάδας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην εντός έδρας πεντάρα της Μπενφίκα (5-0) επί της Σεντ Γκάλεν, αποτέλεσμα που έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Παράλληλα, ο 27χρονος φορ έφτασε τα 31 γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και σύμφωνα με το soccer-base.gr έγινε ο Έλληνας με τα περισσότερα τέρματα σε Ευρωπαϊκά Κύπελλα.

Έτσι, ξεπέρασε τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη των 30 γκολ, ενώ ήδη από την αγωνιστική περίοδο 2025-26, ο Παυλίδης είχε αφήσει πίσω τους Ντέμη Νικολαΐδη (26 γκολ) και Δημήτρη Σαραβάκο (25 γκολ).

Εχοντας πετύχει 1 γικολ ακόμα στο Παγκόσμιο Συλλόγων / Διηπειρωτικό, αριθμεί πλέον 32!

Αναλυτικά η πρώτη τετράδα Ελλήνων σκόρερ

Βαγγέλης Παυλίδης – 32 γκολ

Δημήτρης Σαλπιγγίδης – 30 γκολ

Ντέμης Νικολαΐδης – 26 γκολ

Δημήτρης Σαραβάκος – 25 γκολ





Οι ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Περισσότερα γκολ σε όλες τις επίσημες διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA και της FIFA :

151 Κριστιάνο Ρονάλντο (Σπόρτινγκ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους). ΣΤΗΝ ΑΛ ΝΑΣΡ

137 Λιονέλ Μέσι (Μπαρτσελόνα, Παρί). ΣΤΗΝ ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ.

117 Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Λεχ Πόζναν, Ντόρτμουντ, Μπάγερν, Μπαρτσελόνα). ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ

93 Καρίμ Μπενζεμά (Λιόν, Ρεάλ Μαδρίτης). ΣΤΗΝ ΑΛ ΙΝΤΙΧΑΝΤ.

79 Χάρι Κέιν (Τότεναμ, Μπάγερν)

77 Ραούλ Γκονζάλες (Ρεάλ Μαδρίτης, Σάλκε)

71 Κιλιάν Εμπαπέ (ΠΣΖ, Ρεάλ Μαδρίτης)

70 Φίλιπο Ιντζάγκι (Πάρμα, Γιουβέντους, Μίλαν)

67 Edin Džeko (Wolfsburg, Man City, Roma, Inter, Fenerbahçe, Φιορεντίνα, Σάλκε) Εκτός Ευρώπης

67 Αντρί Σεφτσένκο (Ντιναμό Κιέβου, Μίλαν, Τσέλσι)

64 Μοχάμεντ Σαλάχ (Βασιλεία, Τσέλσι, Φιορεντίνα, Ρόμα, Λίβερπουλ)

63 Έρικ Χάαλαντ (Μόλντε, Ρέντ Μπουλ, Ντόρτμουντ, Μαν. Σίτι)

63 Σέρχιο Αγκουέρο (Ατλέτικο, Μάντσεστερ Σίτι)

62 Ρουντ φαν Νίστελροϊ (Χέρενφεν, PSV, Man United, Ρεάλ Μαδρίτης, Αμβούργο)

62 Γκερντ Μίλερ (Μπάγερν)

59 Pierre-Emerick Aubameyang (GAB, Lille, Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Marseille, Λα Κορούνια/Εκτός Ευρώπης)

59 Thomas Müller (Bayern). ΣΤΗΝ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ.

59 Τιερί Ανρί (Μονακό, Γιουβέντους, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα)

59 Χένρικ Λάρσον (Φέγενορντ, Σέλτικ, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χέλσινγκμποργκ)

57 Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (Άγιαξ, Γιουβέντους, Ίντερ, Μπαρτσελόνα, Μίλαν, Paris Saint-Germain) Germain, Man United)

56 Eusébio (Benfica)

55 Klaas-Jan Huntelaar (Heerenveen, Ajax, AC Milan, Schalke)

55 Edinson Cavani (Palermo, Napoli, Paris, Man United) ΧΩΡΙΣ ΟΜΑΔΑ.

54 Αντουάν Γκριεζμάν (Ρεάλ Σοσιεδάθ, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο, Ορλάντο Σίτι)

54 Alessandro Del Piero (Juventus)

50 Didier Drogba (Marseille, Chelsea, Galatasaray)

50 Αλφρέντο Ντι Στέφανο (Ρεάλ Μαδρίτης)

50 Eran Zahavi (ISR, Hapoel Tel-Aviv, Palermo, Maccabi Tel-Aviv, PSV). ΧΩΡΙΣ ΟΜΑΔΑ.

* Πρώτοι ελληνικών ομάδων: Δημήτρης Σαλπιγγίδης 30, Ντέμης Νικολαΐδης 26, Κριστόφ Βαζέχα 25, Δημήτρης Σαραβάκος 25, Αγιούμπ Ελ Κααμπί 25, Γιουσέφ Ελ-Αραμπί 20, Στέφανος Αθανασιάδης 20, Νίκος Λυμπερόπουλος 18, Νίκος Αναστόπουλος 17, Αντρίγια Ζίβκοβιτς 17, Αντώνης Αντωνιάδης 16, Κώστας Μήτρογλου 15, Μιχάλης Κωνσταντίνου 15, Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς 15, Κώστας Φορτούνης 13.* Τα στοιχεία μέχρι και 30/7/2026

* Οι διοργανώσεις: Κύπελλο Πρωταθλητριών / Champions League, Κύπελλο UEFA / Europa League / Κύπελλο Εκθέσεων, UEFA Europa Conference League, Κύπελλο Κυπελλούχων, UEFA Super Cup, Κύπελλο UEFA Intertoto, Παγκόσμιο Συλλόγων / Διηπειρωτικό

* Δεν έχουν προσμετρηθεί τα γκολ που επιτεύχθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι