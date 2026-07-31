ΠΣΑΤ: Νίκη για την ελευθεροτυπία

Ανακοίνωση του ΠΣΑΤ:

Με ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε από τους Δικηγόρους που χειρίστηκαν με επιτυχία την υπόθεση, κ. Πέτρο Καϊμακάμη και κ. Ιωάννη Βαλαχή, ότι με την υπ’ αριθμ. 237/2026 Διάταξη του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, η οποία επικυρώθηκε από τον κ. Αντιεισαγγελέα του Εφετείου Αθηνών, τέθηκε προσφάτως στο αρχείο η μήνυση του Προέδρου της Ε.Π.Ο., κ. Γκαγκάτση, σε βάρος τριών διακεκριμένων μελών μας, με την οποία ζητούσε να αποδοθούν βαρύτατες ποινικές ευθύνες για πολλά δημοσιεύματα που συνέταξαν, υπό το πρίσμα των ιδιαιτέρως επιβαρυντικών περιστάσεων του Ν.2725/1999, ως δήθεν ικανά να υποκινήσουν, να παροτρύνουν και να ενθαρρύνουν φιλάθλους σε πράξεις βίας.

Ο Π.Σ.Α.Τ., που ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των τριών αυτών δημοσιογράφων, παρέχοντας τους κάθε νομική και ουσιαστική βοήθεια, νιώθει ικανοποιημένος για τη θέση της Ελληνικής Δικαιοσύνης που δεν επέτρεψε να συνεχιστεί μια προφανής προσπάθεια φίμωσης των δημοσιογράφων – μελών μας, αλλά αντ’αυτού έδωσε με την ανωτέρω Διάταξη μια ηχηρή απάντηση σε κάθε καταχρηστική νομική ενέργεια (SLAPP), από την οποία ταλαιπωρούνται δεκάδες μέλη μας.

Η ανωτέρω Εισαγγελική Διάταξη αποτελεί θρίαμβο της Ελευθερίας του Τύπου και της Ελευθερίας της Έκφρασης των Δημοσιογράφων και θα πρέπει να είναι πυξίδα στα χέρια των δικαστικών λειτουργών κατά την ποινική και αστική αξιολόγηση αντίστοιχων μελλοντικών δημοσιευμάτων.

Ο Π.Σ.Α.Τ. πιστεύει ότι η εισαγγελική αυτή διάταξη, θα βοηθήσει τους συναδέλφους μας να συνεχίσουν χωρίς φόβο να ασκούν το δημοσιογραφικό τους λειτούργημα, αναζητώντας πάντοτε εντός των επιτρεπόμενων ορίων την αλήθεια και να ασκούν κριτική στο πλαίσιο των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους. Στέλνει δε ένα σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση και ιδιαίτερα σε αυτούς που κατέχουν δεσπόζουσες θέσεις στον ελληνικό αθλητισμό και πιο συγκεκριμένα στο χώρο του ελληνικού ποδόσφαιρου, ότι μπορεί άλλους να κατόρθωσαν να τους ελέγχουν, τους δημοσιογράφους όμως μέλη του Συνδέσμου μας δεν θα το κατορθώσουν ποτέ, έστω και αν χρησιμοποιούν μεθόδους SLAPP για τον εκφοβισμό τους!

Αυτή η μικρή νίκη του ΠΣΑΤ, λοιπόν, είναι – ταυτόχρονα - μια μεγάλη νίκη για την ελευθεροτυπία και έρχεται να προστεθεί στην άμεση παρέμβασή μας, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τη βραδιά της εισβολής των οπαδών στα δημοσιογραφικά της Τούμπας, αλλά – κυρίως- έρχεται να προστεθεί στην καθοριστική συμβολή μας για την ολοκλήρωση του εθνικού σχεδίου δράσης για την ασφάλεια και την προστασία των δημοσιογράφων.

Ευχαριστούμε θερμά για μια ακόμη φορά τους δικηγόρους κ.κ. Π. Καϊμακάμη και Ι. Βαλαχή για τη συνεργασία και τη βοήθεια, που παρείχαν στη συγκεκριμένη υπόθεση των τριών διακεκριμένων μελών μας.