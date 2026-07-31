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Η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Σωφρονιστικού Καταστήματος Πατρών αποχαιρετά τον Νικόλαο Αθαν. Αδαμόπουλο

Η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Σ...

Η οικογένεια της Εξωτερική Φρουράς Αγ. Στεφάνου Πατρών θρηνεί για τον ξαφνικό και αναπάντεχο χαμό ενός ακόμη μέλους της, ενός πραγματικά εξαίρετου συναδέλφου, αναφέρει η συλλυπητήρια ανακοίνωση

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Κλειστού Καταστήματος Κράτησης Πατρών, Άγιος Στέφανος, με πρόεδρο του ΔΣ τον Γεώργιο Γιαννόπουλο, για τον 49χρονο συνάδελφο τους Νίκο Αδαμόπουλο που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

"Η οικογένεια της Εξωτερική Φρουράς Αγ. Στεφάνου Πατρών θρηνεί για τον ξαφνικό και αναπάντεχο χαμό ενός ακόμη μέλους της, ενός πραγματικά εξαίρετου συναδέλφου. Ψάχνουμε να βρούμε τα κατάλληλα εκείνα λόγια για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε το πόνο που νιώθουμε και για να μπορέσουμε να αποχαιρετήσουμε τον συνάδελφο μας Νικόλαο Αθαν. Αδαμόπουλο, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από κοντά μας το μεσημέρι της Πέμπτης 30/7/2026, δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν. Όσοι τον ξέραμε, όσοι κάναμε υπηρεσία μαζί του επί 26 χρόνια νιώθουμε έντονα την απώλεια του….
Ταυτόχρονα ψάχνουμε να βρουμε εκείνα τα λόγια που θα προσπαθήσουν να απαλύνουν τον πόνο της οικογένειας του, της συζύγου του Κασσιανής και της κόρης του Μαρίας. Καλό σου ταξίδι αδερφέ μας Νίκο…".

*Η κηδεία του Νικολάου Αθαν. Αδαμόπουλου θα τελεστεί το Σάββατο 1-8-2026 και ώρα 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά, Λεύκας Πατρών.

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#tags Συλλυπητήρια Ανακοίνωση Κατάστημα Κράτησης Άγιος Στέφανος Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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