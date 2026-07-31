Η εξαιρετική παράσταση "Μια άλλη Θήβα" στις 24-8 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας

Την Δευτέρα 24/8/2026 στις 21:00 πρόκειται να παιχθεί στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο στο πλάι του Παμπελοποννησιακού σταδίου, η επιτυχημένη παράσταση «Μια Άλλη Θήβα» στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδείας.

Η μετάφραση είναι της Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και η σκηνοθεσία της παράστασης του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου.

Παίζουν οι ταλαντούχοι ηθοποιοί Δημήτρης Καπουράνης και Θάνος Λέκκας.

Η "Μια Άλλη Θήβα" είναι η παράσταση-φαινόμενο του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, που σημάδεψε τις τελευταίες θεατρικές σεζόν, και επέστρεψε το καλοκαίρι του 2026 για μια σύντομη περιοδεία σε λίγα ανοιχτά θέατρα.

Η μουσική είναι του Πατρινού Σταύρου Γασπαράτου.

Με 4 συνεχόμενες σεζόν, αλλεπάλληλα sold out, δύο εξαιρετικά επιτυχημένες περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και περισσότερους από 250.000 θεατές, το πολυβραβευμένο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπημένες και πολυσυζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών.

Ένας συγγραφέας συναντά, επί σειρά μηνών, μέσα στη φυλακή έναν εικοσάχρονο πατροκτόνο, τον Μαρτίν. Σκοπός του είναι να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ιστορία του νεαρού κρατούμενου, στον οποίο προτείνει να ερμηνεύσει τον εαυτό του στη θεατρική σκηνή. Όταν τελικά αυτό απαγορεύεται από το αρμόδιο υπουργείο, τον ρόλο αναλαμβάνει ο Φεδερίκο, ένας νεαρός ηθοποιός, με τον οποίο πλέον δουλεύει ταυτόχρονα ο συγγραφέας.

Ο Γαλλο-ουρουγουανός Σέρχιο Μπλάνκο, από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μας παραδίδει μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και για τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στον μύθο του Οιδίποδα αλλά και στο «Έγκλημα και Τιμωρία» του Ντοστογιέφσκι.

Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος ανέδειξε το πολυεπίπεδο αυτό έργο με μια σκηνοθεσία που επαινέθηκε ιδιαίτερα από την κριτική και το κοινό για τον εξαιρετικό ρυθμό και την υποβλητική της ατμόσφαιρα.

Η παράσταση αγαπήθηκε για τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών, του Θάνου Λέκκα στον ρόλο του Συγγραφέα και του Δημήτρη Καπουράνη στον διπλό ρόλο Μαρτίν/Φεδερίκο.

Εισιτήρια προπωλούνται στο more.com