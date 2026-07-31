Ακαδημία των Σπορ Πάτρας: Η αποβολή του χάντμπολ από το «Τόφαλος»

Η ανακοίνωση της Ακαδημίας των Σπορ με αφορμή το γεγονός πως στο Κλειστό Γυμναστήριο Δ. Τόφαλος δεν μπορούν να γίνουν αγώνες χάντμπολ, το γήπεδο χρησιμοποιεί αποκλειστικά κατόπιν έμμισθης συμφωνίας ο Προμηθέας Πατρών:

"Σε ακόμη ένα γήπεδο Πανελλαδικά, αυτό του Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ του ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ, που τελεί υπό της γ.γ. Α. διαπιστώθηκε ότι το χάντμπολ δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει, διότι εδώ και δύο χρόνια οι αντίστοιχες υπηρεσίες αδειών αθλητικών χώρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της τότε διοίκησης του ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ (η άδεια λήγει τα Χριστούγεννα του 2026) δεν συμπεριέλαβαν το χάντμπολ που όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε την σχετική άδεια.

Το Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ του ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ δεν είναι ένα τυχαίο γήπεδο για την χειροσφαίριση μιας και σε αυτό το γήπεδο έχουν γραφτεί χρυσές σελίδες του αθλήματος, με αγώνες εθνικών ομάδων ανδρών – γυναικών, τελικοί κυπέλλου Ελλάδος ανδρών - γυναικών, πρωταθλήτρια και κυπελλούχος Ελλάδος η ομάδα της Α.Σ.Ε. Ορμής Πάτρας, αγώνες Πανευρωπαϊκών πρωταθλημάτων συλλόγων, αγώνες σε όλες τις εθνικές κατηγορίες ανδρών – γυναικών ομάδων των Πατρών και όχι μόνον, κ.λ.π.

Το χάντμπολ στην ιστορία του Αχαϊκού αθλητισμού και στην αθλητική ιστορία της Πάτρας δεν είναι ένα τυχαίο άθλημα. Στα 46 χρόνια ζωής του έχει φέρει 10 Πανελλήνιους τίτλους (πρωταθλήματα και κύπελλα) με δεύτερο το πόλο με 9 τίτλους και τρίτο το βόλεϊ με έναν τίτλο. Επίσης διαχρονικά έχει αναδείξει 27 Πατρινούς-νες που έχουν φορέσει το εθνόσημο σε όλες τις εθνικές ομάδες.

Για το συγκεκριμένο γήπεδο έχουν γνωμοδοτήσει τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες της γ.γ.Α. όσο και εγγράφως γενικός γραμματέας Αθλητισμού, ότι πρέπει να υπάρχει γραμμογράφηση για όλα τα Ολυμπιακά Αθλήματα (μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, κ.λ.π.) και να χρησιμοποιείται τόσο για προπονήσεις όσο και για αγώνες χειροσφαίρισης.

Σήμερα υπάρχει γραμμογράφηση μόνον για αγώνες μπάσκετ.

Στην αγωνιώδη προσπάθεια για εξεύρεση χώρων προπονήσεων και αγώνων η Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας, εν όψη των υποχρεώσεων στα πρωταθλήματα στην Α2 εθνική κατηγορία ανδρών – γυναικών περιόδου 2026-27 που θα συμμετάσχουν, διαπιστώθηκε η παραπάνω παράλειψη.

Επειδή ο συγκεκριμένος χώρος για τον σύλλογο της Πάτρας είναι ζωτικής σημασίας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ενημέρωσε την Ο.Χ.Ε. και της ζήτησε τις άμεσες ενέργειές της προς τον κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και τον κ. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες, ώστε να συγκροτηθεί η αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για να εντάξει και το χάντμπολ στο Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ για να χρησιμοποιηθεί εάν χρειαστεί. Με το υπάρχον καθεστώς δεν μπορεί όχι μόνον προπόνηση να πραγματοποιηθεί, αλλά ούτε και αγώνες Εθνικών και Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων (όπως έγινε πρόσφατα στο ΟΑΚΑ και στο ΣΕΦ από ΑΕΚ και Ολυμπιακό αντίστοιχα).

Στην πόλη της Πάτρας το μοναδικό γήπεδο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, το Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ του ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ που φιλοξενεί τα ΑΣΤΕΓΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ βόλεϊ και χάντμπολ της πόλεως των Πατρών και μάλιστα με ειδικό taraflex, είναι το μοναδικό γήπεδο. Μάλιστα με δεδομένο την γενική έλλειψη αθλητικών χώρων στην πόλη και ότι στο Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ δεν υπάρχουν άλλες προπονητικές ώρες, ώστε να φιλοξενήσει όχι μόνον άλλο άθλημα, αλλά και κάποιο άλλο τμήμα από τις άστεγες ομάδες βόλεϊ και χάντμπολ, πρέπει να δοθεί μια λύση εν όψη της νέας αγωνιστικής περιόδου από όλους τους αθλητικούς φορείς της πόλης¨.