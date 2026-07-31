Βοιωτία: Η συγκλονιστική άρνηση κατοίκου να εγκαταλείψει τον σκύλο του

Μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας λόγω της επικινδυνότητας της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην περιοχή.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής μεταφερθεί μέσω θαλάσσης σε ασφαλές σημεία.

Την ίδια στιγμή κάτοικος της περιοχής αρνείται να εκκενώσει την περιοχή, ώστε να μην αφήσει το φοβισμένο σκύλο του.

Όπως δηλώνει ο ίδιος στο MEGA, οι υπεύθυνοι δεν του επέτρεψαν να επιβιβαστεί στο σκάφος με το κατοικίδιό του καθώς το μικρό ζώο μπορεί να φοβηθεί λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν και στην θάλασσα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Έτσι, αποφάσισε να μείνει με τον σκύλο, παρά να φύγει και να το εγκαταλείψει.

“Τη γυναίκα μου την εγκαταλείπω, τον σκύλο όχι”, είπε χιουμοριστικά μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.