Πανελλήνια πρεμιέρα της νέας, βραβευμένης στις Κάννες, ταινία του Πάβελ Παβλικόφσκι, "Πατρίδα"

Οι 32ες Νύχτες Πρεμιέρας πρόκειται να παρουσιάσουν την εξαίσια «Πατρίδα» του Πάβελ Παβλικόφσκι σε μια ξεχωριστή open air προβολή στο επιβλητικό Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 στις 21.30.

Πρόκειται για το πολυαναμενόμενο φιλμ που τιμήθηκε με Βραβείο Σκηνοθεσίας στο φετινό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών που θα προβληθεί σε πανελλήνια πρεμιέρα, παρουσία μάλσιτα του οσκαρικού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και η Spentzos Film διοργανώνουν την πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας "Πατρίδα" (FATHERLAND) που κέρδισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας του φετινού Φεστιβάλ Καννών. Η προβολή θα γίνει παρουσία του καταξιωμένου Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι («Ida», «Ψυχρός Πόλεμος») σε μια αξέχαστη κινηματογραφική βραδιά: το Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026, στις 21.30, ο ειδυλλιακός και επιβλητικός προαύλιος χώρος του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου θα φιλοξενήσει εντυπωσιακά την open air πρεμιέρα μίας από τις σημαντικότερες ταινίες της χρονιάς που έχει ήδη αποθεωθεί από τη διεθνή κριτική και προβλέπεται να φτάσει μέχρι τα επερχόμενα Όσκαρ.

Μετά από μια απουσία οκτώ ετών από τα κινηματογραφικά δρώμενα, ήδη βραβευμένος με το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας το 2014 για την «IDA», ο Πάβελ Παβλικόφσκι επιστρέφει με ένα αριστουργηματικό φιλμ που έχει χαρακτηριστεί ως ένα πραγματικό κομψοτέχνημα, στο οποίο η σπουδαία Σάντρα Χιούλερ («Ζώνη Ενδιαφέροντος») και ο βετεράνος ηθοποιός του Βιμ Βέντερς, Χανς Ζίσλερ, ταξιδεύουν μέσα στην ένοχη συνείδηση της μεταπολεμικής Ευρώπης, αναζητώντας πατρίδα και ιδανικά σε έναν κόσμο που χάνεται.

ΠΑΤΡΙΔΑ - FATHERLAND

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Πάβελ Παβλικόφσκι.

Πρωταγωνιστούν οι: Σάντρα Χιούλερ, Χανς Ζίσλερ, Όγκουστ Ντιλ, Αννα Μάντελεϊ.

Διάρκεια: 82 λεπτά.

Η «ΠΑΤΡΙΔΑ» εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στον βραβευμένο με Νόμπελ λογοτέχνη Τόμας Μαν και την κόρη του, Έρικα, ηθοποιό και συγγραφέα. Στο 1949, δεκαέξι χρόνια μετά την αναγκαστική αυτοεξορία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μαν επιστρέφει στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο πατρίδα του για να παραστεί σε δύο βραβεύσεις προς τιμήν του. Πατέρας και κόρη διασχίζουν με μια μαύρη Buick μια Γερμανία βαθιά πληγωμένη και διχασμένη: από τη Φρανκφούρτη, γενέτειρα του Γκαίτε, έως τη Βαϊμάρη, εκεί όπου ο μεγάλος Γερμανός ποιητής άφησε την τελευταία του πνοή. Ανάμεσα σε πατριωτικά εμβατήρια και πομπώδεις τελετές, ο Μαν έρχεται αντιμέτωπος όχι μόνο με τα υλικά και ηθικά συντρίμια μιας ολόκληρης χώρας αλλά και με μια απρόσμενη οικογενειακή τραγωδία, αφήνοντας την κόρη του να αναζητά μάταια κάποια συναισθηματική αντίδραση εκ μέρους του.

«Ογδόντα δύο λεπτά κρατά η ταινία» γράφει στο εγκωμιαστικό σημείωμά του για την «Πατρίδα» ο Λουκάς Κατσίκας, Καλλιτεχνικός Διευθυντής των Νυχτών Πρεμιέρας. «Όμως σπάνια τόσα πολλά έχουν καταφέρει να χωρέσουν μέσα σε τόσα λίγα. Η σχέση του ατόμου με την Ιστορία και το χρέος του καλλιτέχνη απέναντί της, οι πικρές ειρωνείες και οι διαψεύσεις του τρικυμιώδους 20ού αιώνα, μια μεταπολεμική πραγματικότητα που φαντάζει τόσο μακρινή χρονικά, όμως τόσο ανατριχιαστικά κοντινή στο δικό μας σήμερα-όλα τρυπώνουν στα εκθαμβωτικά tableaux vivants της ταινίας, σαν τα συνταρακτικά σπαράγματα ενός απεγνωσμένου κόσμου. Πίσω από την απελπισία, ωστόσο, ο Παβλικόφσκι βρίσκει αχνή την ελπίδα. Παρά τις αντιξοότητες, σε πείσμα της όποιας βαρβαρότητας, ο πολιτισμός θα επιβιώσει».

Ο ίδιος ο Πάβελ Παβλικόφσκι, παραλαμβάνοντας το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο πρόσφατο Φεστιβάλ Καννών, υπογράμμισε ότι: «Ο κινηματογράφος οφείλει να αντανακλά την πολιτική πραγματικότητα, αλλά όχι υπό υπαγορευμένους όρους», τονίζοντας τη σταθερή ανάγκη «να υπάρχει ένας χώρος ελευθερίας για την τέχνη».

Να προσθέσουμε πως η ταινία "Πατρίδα" θα κυκλοφορήσει στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 3 Σεπτεμβρίου σε διανομή από τη Spentzos FIlm.

*Πρόκειται για ειδική προφεστιβαλική προβολή στο πλαίσιο του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 22, Αθήνα, 106 75).

Ώρα προσέλευσης: 21.00

Ώρα έναρξης: 21.30.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει δεξίωση στον προαύλιο χώρο του Μουσείου με ελαφριά εδέσματα και ποτό.

Η είσοδος στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με προσκλήσεις και προκράτηση θέσης. Λεπτομέρειες για την προκράτηση θα ανακοινωθούν μετά τις 15 Αυγούστου.

*Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ