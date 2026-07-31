Αχαΐα: Φωτιά πάνω από την Άκολη -Επιχειρούν και εναέρια μέσα- Στη μάχη και Τσέχοι πυροσβέστες -Ήχησε το 112- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Η επιχείρηση συνεχίζεται με ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ η κατάσταση παραμένει υπό στενή παρακολούθηση

19.20: Ενισχύεται η επιχείρηση στην Άκολη – Στη μάχη και Τσέχοι πυροσβέστες

Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Άκολης, καθώς στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν πλέον και Τσέχοι πυροσβέστες, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα για συνδρομή κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Οι Τσέχοι πυροσβέστες συνδράμουν τις ελληνικές δυνάμεις στο δύσκολο έργο του περιορισμού του μετώπου, το οποίο εκδηλώθηκε κοντά στις Νεραντζιές και εξακολουθεί να καίει αγροτοδασική έκταση. Σύμφωνα με τη νεότερη εικόνα, οι φλόγες έχουν πλησιάσει τη θέση «Ρίρα», με τις δυνάμεις να επικεντρώνουν εκεί τις προσπάθειές τους, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς και να αποτρέψουν περαιτέρω εξάπλωσή της. Η επιχείρηση συνεχίζεται με ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ η κατάσταση παραμένει υπό στενή παρακολούθηση.





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Ήχησε το 112 για τη φωτιά σε Πανόραμα Αιγίου και Νεραντζιές

Μήνυμα από το 112 εστάλη στις 18:19 της Παρασκευής για τη δασική πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στις περιοχές Πανόραμα Αιγίου και Νεραντζιές Αχαΐας. Η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πανόραμα Αιγίου και Νεραντζιές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».





17.36 Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Κοινότητα Νεραντζιών Συμπολιτείας, σε αγροτοδασική περιοχή πάνω από την Άκολη Αχαΐας. Η φωτιά καίει ελαιώνες και άλλη βλάστηση, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, ενώ στο σημείο βρίσκονται τόσο η Πυροσβεστική όσο και η Αστυνομία. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ότι απειλείται κατοικημένη περιοχή. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν δυσχεραίνουν την επιχείρηση και αυξάνουν τον κίνδυνο επέκτασης του μετώπου. Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν 44 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή έχουν μεταβεί δυνάμεις από την Αιγιάλεια και την Πάτρα, με κύριο στόχο να περιορίσουν την περίμετρο της πυρκαγιάς και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της. Η φωτιά κινείται προς την περιοχή της Αρραβωνίτσας.

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<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Πυρκαγιά</a> σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Nεραντζιές Αιγιαλείας Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 44 <a href="https://x.com/hashtag/%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#πυροσβέστες</a> με 2 ομάδες πεζοπόρων 9ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π.</p>— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) <a href="https://x.com/pyrosvestiki/status/2083202067674394637?ref_src=twsrc%5Etfw">July 31, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Πηγή "Filodimos" Πηγή "Filodimos"