Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 1η και την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΕΤΣΟΥ
ΣΥΝΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΤΩΝ 69
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΑΡΓΥΡΑ ΡΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΕΓΚΥ ΚΑΡΕΤΣΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΤΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΛΕΝΑ ΤΣΑΜΠΡΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ, ΝΑΝΣΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΡΙΝΙΑ
(ΕΤΩΝ 76)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1/08/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΙΝΙΑΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜ. ΚΟΖΗ
ΕΤΩΝ 87
Κηδεύουμε το Σάββατο 1-8-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Εγλυκάδος.
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΖΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ & ΣΥΛΒΟΣ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ, ΑΝΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘΑΝ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ
Ετών 49
Κηδεύουμε το Σάββατο 1-8-2026 και ώρα 12:00 μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά, Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Κασσιανή
Η κόρη του: Μαρία
Η μητέρα του:
Ευαγγελία χήρα Αθαν. Αδαμόπουλου
Τα αδέλφια του:
Αντωνία και Σάκης,
Άντζελα,
Ανδρέας
Ο ανιψιός του: Ανδρέας
Οι θείοι
Οι εξάδελφοι
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΠΥΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 87
Κηδεύουμε την Δευτέρα 3-8-2026 & ώρα 10 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΠΑΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ "ΦΛΟΓΑ".
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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