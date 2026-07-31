Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 1η και την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΕΤΣΟΥ

ΣΥΝΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΤΩΝ 69

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΑΡΓΥΡΑ ΡΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΕΓΚΥ ΚΑΡΕΤΣΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΤΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΛΕΝΑ ΤΣΑΜΠΡΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ, ΝΑΝΣΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ



ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΡΙΝΙΑ

(ΕΤΩΝ 76)



ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1/08/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.



Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΙΝΙΑΣ,

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ



ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ



ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜ. ΚΟΖΗ

ΕΤΩΝ 87

Κηδεύουμε το Σάββατο 1-8-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Εγλυκάδος.

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΖΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ & ΣΥΛΒΟΣ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ, ΑΝΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘΑΝ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ

Ετών 49

Κηδεύουμε το Σάββατο 1-8-2026 και ώρα 12:00 μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά, Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Κασσιανή

Η κόρη του: Μαρία

Η μητέρα του:

Ευαγγελία χήρα Αθαν. Αδαμόπουλου

Τα αδέλφια του:

Αντωνία και Σάκης,

Άντζελα,

Ανδρέας

Ο ανιψιός του: Ανδρέας

Οι θείοι

Οι εξάδελφοι

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΠΥΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 87

Κηδεύουμε την Δευτέρα 3-8-2026 & ώρα 10 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΠΑΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ "ΦΛΟΓΑ".

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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