"Το κορίτσι που επιμένει" του Τ. Τσαρδάκα, το νέο έργο της Παιδικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

"Το κορίτσι που επιμένει", ένα πρωτότυπο έργο μουσικού θεάτρου, που συνδυάζει ζωντανό τραγούδι, πρωτότυπη μουσική και στοιχεία όπερας, πρόκειται να παρουσιάσει το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας στην Παιδική του Σκηνή τον ερχόμενο χειμώνα του 2026.

Μία σύγχρονη ελληνική δημιουργία, όπου η μυθολογία συναντά τη μουσική και τη θεατρική αφήγηση. Το κείμενο, τους στίχους των τραγουδιών και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τηλέμαχος Τσαρδάκας, ενώ την πρωτότυπη μουσική και τα τραγούδια συνέθεσε ο Διονύσης Μπάστας.

Κεντρικοί ήρωες του έργου είναι ένα κορίτσι που δεν εγκαταλείπει ποτέ την προσπάθεια και το αγόρι της που κινδυνεύει να χαθεί για πάντα, καθώς και ο Πλούτωνας ο αυστηρός αλλά δίκαιος θεός του Κάτω Κόσμου. Οι ήρωες αυτοί πλαισιώνονται από μία σειρά προσώπων, γνωστά από τη μυθολογία συμβάλλοντας στην πλοκή μιας νέας αλλά ταυτόχρονα οικείας ιστορίας για την αγάπη, την προσπάθεια, την απώλεια και το θάρρος.

"Το κορίτσι που επιμένει", βασισμένο στη δύναμη της Ελληνικής Μυθολογίας, απευθύνεται στα παιδιά όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου και των πρώτων τάξεων του γυμνασίου, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να λειτουργήσει και ως μια παράσταση που θα απολαύσουν και οι ενήλικες θεατές.

Ένα σύγχρονο ελληνικό μουσικό παραμύθι, ένα συναρπαστικό ταξίδι στον Κάτω Κόσμο με στόχο την ανατροπή του αναπόφευκτου, που υπενθυμίζει πως η αγάπη, η επιμονή και η πίστη μπορούν να φωτίσουν ακόμη και το πιο σκοτεινό μονοπάτι.