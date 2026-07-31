Ανδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τάφρο στον Νέο Βουτζά

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άντρας από τάφρο στον Νέο Βουτζά, σήμερα το μεσημέρι.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών και το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών.
Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή εν ώρα υπηρεσίας 49χρονος εξωτερικός φρουρός των Φυλακών Αγίου Στεφάνου
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ μαζί σήμερα -Τι λήγει
Πάτρα: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Ηλείας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr