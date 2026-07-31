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Ανδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τάφρο στον Νέο Βουτζά

Ανδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις το...

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άντρας από τάφρο στον Νέο Βουτζά, σήμερα το μεσημέρι. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών και το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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#tags Νέος Βουτζάς
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