Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επικεφαλής σε νέο ευρωπαϊκό έργο για την υγιή γήρανση και την τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει επικεφαλής εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα AI-CARE, το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα - Ιταλία 2021-2027, με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 1.281.178 ευρώ.

Η νέα πρωτοβουλία, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, φέρνει κοντά φορείς υγείας και έρευνας από την Ελλάδα και την Ιταλία με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών που αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη των ηλικιωμένων και των ατόμων με χρόνια νοσήματα.

Μέσω της συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ/ΕΚ «Αθηνά»), της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, της ASL Bari και της ASL Matera, θα αναπτυχθούν νέα εργαλεία που θα συμβάλουν στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ιδιαίτερα όσων διαμένουν σε απομακρυσμένες ή ευάλωτες περιοχές.

Το AI-CARE εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υγιή και ενεργό γήρανση, την πρόληψη και τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία. Παράλληλα, αποτελεί συνέχεια της πρώτης ολοκληρωμένης χαρτογράφησης των αναγκών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια, η οποία ανέδειξε την ανάγκη ανάπτυξης νέων, ψηφιακών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών φροντίδας για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους.

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, δήλωσε τα εξής: «Η έγκριση του AI-CARE αποτελεί μια σημαντική ευρωπαϊκή επιτυχία για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η υγιής γήρανση αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Το έργο φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και δημογραφικών προκλήσεων που επηρεάζουν τις δύο πλευρές της Αδριατικής, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η αύξηση των χρόνιων νοσημάτων και η ανάγκη για πιο αποτελεσματικές και ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες υγείας. Μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων θα υποστηριχθεί η μετάβαση προς ένα περισσότερο προληπτικό, ολοκληρωμένο και βιώσιμο μοντέλο υγειονομικής φροντίδας».

Ως επικεφαλής εταίρος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συντονίσει την υλοποίηση των δράσεων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου μοντέλου φροντίδας με στόχο να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών στις δύο πλευρές της Αδριατικής.